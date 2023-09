De Vido fue absuelto por el caso de la valija de Antonini Wilson

El Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 absolvió al ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, en la causa de la valija de Antonini Wilson. El fiscal Marcelo Agüero Vera había solicitado una condena de 5 años para Julio De Vido por el delito de contrabando en grado de tentativa, argumentando que la valija había sido introducida en el avión "por orden de De Vido". Sin embargo, los jueces concluyeron que no había pruebas suficientes para respaldar esta acusación.

El tribunal ha anunciado que los fundamentos de esta sentencia serán dados a conocer el próximo 27 de noviembre, lo que permitirá una mayor comprensión de las razones detrás de estas decisiones judiciales. El caso de la valija de Antonini Wilson seguirá siendo un tema de interés y debate en la política argentina, ya que ha sido uno de los casos más emblemáticos y controvertidos de la última década.

Es importante destacar que el ex titular de la Aduana,, también fue absuelto en este proceso, a pesar de estar acusado de encubrimiento.En tanto,Además de Uberti, cuatro ex aduaneros también fueron condenados a penas de prisión en suspenso en relación con este caso. Sin embargo, lo más destacado de la sentencia fue la absolución de dos prominentes ex funcionarios: Julio De Vido y Ricardo Echegaray.