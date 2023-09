28.09.2023 / Cruce

"Traicionero" y "vanidoso": Massa enterró a Macri a través de anécdotas con Biden y De la Sota y el viaje a Davos

El candidato presidencial Unión por la Patria recordó las promesas incumplidas del líder del PRO y señaló que lo que "le hizo mal a su gobierno fueron sus mentiras". Además, contó detalles del viaje juntos a Davos: "Me dijeron que no vaya porque me iba a clavar un puñal".