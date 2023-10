Nueva interna de Juntos por el Cambio: Bullrich cruzó a Macri por pedir que la coalición apoye a Milei en una eventual Presidencia

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio,, hizo referencia a las declaraciones del exmandatario Mauricio Macri, quien le solicitó a los legisladores de Juntos por el Cambio que apoyen las reformas “razonables” que plantee Javier Milei en el Congreso en el hipotético caso de que gane las elecciones.. No es el momento para discutir ese tema”, manifestó Bullrich, en comunicación con la periodista María O’ Donnell en radio Urbana Play.Además, la candidata sostuvo: “”.También hizo referencia a la interna de Juntos por el Cambio, donde también mantuvo diferencias con el otro candidato a presidente de la fuerza, Horacio Rodríguez Larreta. “Yo me las peleo, estoy con todos los gobernadores, intendentes y diputados y senadores de nuestra fuerza, que estamos trabajando de manera absolutamente unida.”, remarcó.Y concluyó:”.Macri habló anoche ante estudiantes de Harvard donde consideró que “el mayor riesgo que representa Javier Milei es que esté aislado porque alguien aislado no puede cambiar las reglas de un país” y aseguró: “Pienso que vamos a ganar las elecciones, pero en caso de que no sea así, espero que nuestra coalición apoye cualquier decisión razonable de reforma en el Congreso para que Argentina pueda salir de este complicado sistema en el que estamos como una trampa durante tantas décadas”.