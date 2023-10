"Que se afilie a La Libertad Avanza": Bullrich llamó a Macri por el affaire con Milei, pero hay bronca en JxC

Algunas frases sueltas tomadas de la participación que Mauricio tuvo ayer en Harvard produjeron interpretaciones muy equivocadas. En primer lugar, cualquiera que haya visto la conferencia habrá registrado su apoyo contundente a Patricia. — Fernando de Andreis (@deAndreis) October 4, 2023

Yo le diría a Macri que se afilie a La Libertad Avanza y listo, terminemos con esta historia. En Juntos por el Cambio, el liberalismo es serio y en serio. Nada de kirchnerismo de segunda generación como el de Milei. https://t.co/3KTHXNINW7 — José Luis Espert (@jlespert) October 4, 2023

Tras las últimas declaraciones de Mauricio Macri coqueteando con el espacio libertario, Patricia Bullrich llamó urgente al expresidente y él negó un pacto bajo el argumento de que lo sacaron "de contexto". En la coalición no creen en su inocencia.Según pudo reconstruir Letra P, Macri le dijo a Bullrich que durante la charla en Harvard repitió al menos diez veces que JxC iba a volver al gobierno y que "fue un tema de comunicación" el "malentendido" por sus dichos sobre Milei. "Fue una frase suelta tomada fuera de contexto, y cualquiera que haya visto la conferencia le queda claro su apoyo incondicional a Patricia", le dijo a ese medio una de las figuras de la coalición.En una conferencia que dio en Harvard, Macri dijo: "No tengo una relación cercana con Milei pero respeto el voto de los argentinos y, en caso que gane las elecciones,espero que nuestra coalición apoye cualquier reforma razonable en el Congreso".Con la viralización, la frase volvió a despertar el enojo de Bullrich por los coqueteos y generó el primer reproche público de la candidata presidencial: "Estamos en el medio de una pelea electoral y no me parece que en este momento podamos discutir eso, porque justamente nuestra fortaleza en esta contienda electoral es nuestra capacidad parlamentaria. No es el momento para discutir ese tema", se quejó ante Urbana Play.Antes de dar por terminara la charla, Macri y Bullrich acordaron trazar un discurso similar al esbozado en sus redes por el exsecretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis, para tratar de encapsular el episodio y evitar extender la telenovela de la interna. "Algunas frases sueltas tomadas de la participación que Mauricio tuvo ayer en Harvard produjeron interpretaciones muy equivocadas. En primer lugar, cualquiera que haya visto la conferencia habrá registrado su apoyo contundente a Patricia", arrancó el exfuncionario en su cuenta de Twitter."Al mismo tiempo, mientras respondía a un estudiante, Mauricio respondió dos cosas clave: Que no vamos a participar de un hipotético gobierno de ningún otro candidato. Y que Milei es un candidato aislado y que no puede producir cambios", continuó."Recomiendo ver la conferencia, especialmente las respuestas de Mauricio en el intercambio con los estudiantes", cerró el jefe de campaña de Jorge Macri. Fue un mensaje también dirigido al resto de la coalición, ya que hay una presunción macrista que las críticas públicas termina alimentando la polémica, lo cual es perjudicial para la propia Bullrich.Uno de los que cruzó fuerte a Macri fue José Luis Espert: "Le diría que se afilie a La Libertad Avanza y listo, terminemos con esta historia". Vale recordar que el diputado nacional supo formar parte de las filas libertarias para luego acercarse a Horacio Rodríguez Larreta.Hasta Larreta, que no termina de aceitar del todo su relación con Bullrich, también entiende que los coqueteos entre Macri y Milei son nocivos para JxC. Por eso este miércoles también salió con el mismo discurso que la exministra de Seguridad."No tengo ninguna duda de que Patricia Bullrich tiene el compromiso, la experiencia y el equipo necesario para liderar un país que requiere un cambio. Un cambio que no signifique un salto al vacío. Y el momento es ahora", afirmó el alcalde porteño al exponer en las Jornadas Internacionales de la Asociación Argentina TV, Video y Conectividad, que se desarrollan en el Hotel Hilton.