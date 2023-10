Milei en la IDEA paralela: elogios a Macri, chicanas a Bullrich y "más alto el dólar, más fácil dolarizar

El candidato presidencial Javier Milei consideró este jueves que el expresidente Mauricio Macri es un "estadista", destrozó a Patricia Bullrich y defendió la dolarización, en el marco de una contracumbre realizada por La Libertad Avanza en el mismo horario en el que la candidata de JxC exponía en el coloquio de IDEA.Al llegar a un restaurante donde lo esperaron 90 ejecutivos, el economista liberal se refirió a la suba del dólar que se registró en los últimos días: “Cuando más alto esté, es más fácil dolarizar”. “Para nosotros, eliminar el Banco Central es una política inamovible”, agregó.El diputado de la Libertad Avanza aseguró además que en su plan de gobierno no está prevista la reestructuración de la deuda, tanto en pesos como en dólar. “Cuando tuvimos la charla con el FMI les dije que los contratos y los derechos de propiedad se van a respetar a rajatabla; vamos a pagar la deuda y además el rescate de las leliqs va a ser a precio de mercado”, dijo.Y resaltó: “Agitar el fantasma de default es una irresponsabilidad, no se puede agitar el caos en una situación como esta”.Previo a su discurso, explicó a la prensa que el almuerzo de este mediodía fue organizado por Juan Nápoli hace 4 meses. Además, dijo que decidió no participar este año en el Coloquio de Idea porque considera que allí no lo tratan adecuadamente.“Juan (Nápoli) tuvo una demanda de 700 lugares, el problema es que aquí tenemos una restricción física. Sólo se quedaron viendo a Bullrich los que no consiguieron invitación para estar acá”, chicaneó el postulante a la Casa Rosada.Hasta hace pocos días, Milei figuraba en el programa oficial de IDEA. Lo esperaban mañana viernes, a las 9 de la mañana, con dos entrevistadores designados. Pero su equipo definió otra estrategia.En esa línea, habló sobre los cuestionamientos de Bullrich y la coalición de JxC a Macri: "Las críticas que le hizo me parece que dan cuenta que ella no está a la altura de las circunstancias y de lo que necesita el país”.“Me parece que muestra un comportamiento totalitario. Una de las cosas que uno ve en Juntos por el Cambio es esa actitud de bloqueo, si la reforma la mandan ellos hay que aprobarla y sino la bloquean. Me parece que lo que hizo Mauricio Macri es demostrarles que el resto de Juntos por el Cambio no está a la altura de él”, lanzó.Con respecto a Macri, aseguró que “lo que dice es super razonable, algo que diría cualquier persona de bien”. “No he manifestado enojo respecto a Macri. De hecho, sus declaraciones me parecen propias de un estadista", dijo.De todas maneras, aclaró que no habla seguido con el expresidente y solo lo hace por “cosas puntuales en casos particulares”.