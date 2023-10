En un IDEA "vacío" por Milei, Bullrich apuntó contra el BCRA: Tenemos que sacar todas las trabas"

la candidata a presidenta de la coalición opositora que gobernó Argentina hasta 2019 participó del Coloquio de IDEA con la particularidad, además, de que el auditorio que la escuchó estaba un tanto "vacío" de empresarios poderosos que se fueron a almorzar con el aspirante de La Libertad Avanza, que le armó esa cumbre paralela a la mismo hora

En el marco de una campaña electoral en la que la interna de Juntos por el Cambio entrepor la relación del primero conse acelara fuerte,En ese contexto, la ex ministra del propio Macri pero también deexpuso durante casi una hora, tiempo en el que repasó algo parecido a un plan de gobierno que implementará en caso de llegar a la Casa Rosada.Además de exponer qué impuestos quiere eliminar, cuáles modificar y qué hacer con el Banco Central de la República Argentina, Bullrich apuntó fuerte contra las indemnizaciones que reciben los trabajadores ante los despidos injustificados y chicaneó a Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria., afirmó la dirigente del PRO, quien enfatizó como imprescindible recuperar la “solidez fiscal” y quitar impuestos que traban la productividad, dijo, pese a que recientemente JXC votó contra la eliminación de Ganancias para los trabajadores y hará lo mismo con el IVA.No obstante, Bullrich enfatizó:Entre las medidas que planteó, habló de la eliminación de “bienes personales, de las retenciones”, así como sostuvon que tiene en mente una modificación polémica: “Reemplazar ingresos brutos por un impuesto a la venta final que es mucho más razonable”.“Es un sistema mal pensado que nos ha mantenido este régimen perverso”, se envalentonó Bullrich, e insólitamente usó como ejemplos a dos provincias, lógicamente una gobernada por JXC y otra por el peronismo, para augurar que le sacará recursos a la segunda y se los aumentará a la primera.Según la ex ministra macrista, hay “provincias que son cajas registradoras” porque reciben dinero que destinan a pagar sueldos de una cantidad enorme de empleados estatales., advirtió, llamativamente, Bullrich, para dejar en claro que pretenden apuntar contra gobiernos peronistas en cuanto a dinero y favorecer a provincias que gestiona el macrismo, independientemente de los recursos.En cuanto a cómo justificar ese cambio en la lógica de distribución de recursos, dijo: “Nosotros vamos a un sistema de incentivos; con los recursos que tiene la Nación, lo que vamos a hacer es premiar a las provincias más competitivas, a las que bajan impuestos y permiten que sus economías sean productivas para que produzcan cada vez más. No habrá premios ni ventajas para las menos productivas, para que entiendan que este sistema no va a ser eterno”.Finalmente, anticipó que planea “sacar más de 160 impuestos que tiene la Argentina”, sin precisiones, ir a un esquema simplificado “que incluya los impuestos más tradicionales como IVA e Impuesto a las Ganancias“., lanzó Bullrich sobre las cuestiones laborales. En entrevistas previas, había hablado de ir hacia el sistema que utiliza la UOCRA, sin dar en el detalle de que se trata de un tipo de trabajo con inicio y final, por lo que es muy diferente a la gran mayoría del resto de los sectores.En una frase similar a la que usó para los impuestos, aseguró que irá hacia "un régimen especial laboral para todas las personas que están en la informalidad y las que tienen planes sociales”, y agregó: “Los planes sociales van a tener terminalidad y obligaciones”.“De los 40 años de democracia que llevamos, tuvimos 20 años con problemas pero ibas al Congreso y los temas se debatían. A partir de los últimos 20 años pasamos a un Congreso de mano levantada, donde la opinión del que no tiene mayoría, no tiene validez. No podés cambiar ni un error de ortografía. Ha pasado a ser un Congreso cuasi militar”, dijo, sin dar cuenta de que es la forma de trabajo de la Legislatura porteña, por ejemplo.Finalmente, con poca presencia empresarial por la migración de estos hacia la contracumbre de Milei, Bullrich apuntó contra el candidato el candidato del oficialismo., señaló.