Viralizan el momento en el que Milei propuso un "mercado libre" para vender bebés

En las últimas horas se hizo viral en redes sociales un archivo en el que donde el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, propone "mercado libre" no regulado por el Estado para las adopciones de niñas, niños y adolescentes.El archivo es de junio del año pasado, cuando se mostraba en contra de la ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito, aprobada en diciembre del 2020, en declaraciones radiales, el diputado libertario se refirió a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y aseguró que en la normativa "entran en conflicto los dos derechos", donde termina primando el de la madre.", opinó y lanzó: "Vas a ver como aquellas que quedan embarazadas, aún cuando no quieren, van a encontrarle una salida a la situación".En junio del 2022, en diálogo con Ernesto Tenembaum, también se refirió al tema ante la consulta del periodista sobre si está o no de acuerdo con la venta de niños. "Hay un libro maravilloso que se llama 'Análisis general competitivo' de Kenneth Arrow. Cuando escriben eso, dicen 'mirá nosotros escribimos esto porque tienen determinadas propiedades normativas' y en ellas, es al mundo al que lo querría llevar... Pero después está el mundo real", comienza Milei pero al notar que no hay una respuesta, le repreguntan si está de acuerdo. "No, depende.", marcó."La repregunta es correcta. A la mayoría de las personas que yo conozco, le decís '¿vos estarías de acuerdo con legalizar la venta de niños? Te dirían 'no, me parece un espanto'", agregó el conductor. Y el libertario sentenció:".Ante la consulta de si como presidente de la Nación habilitaría la discusión en relación a la venta de niños, Milei expresó: "Aún si ganara con el 100%, eso no quiere decir que la gente adhiera a cada una de las cosas de las que yo pienso. Creo que no es una discusión, digamos, para debatir hoy en la Argentina. Quizás de acá a 200 años sí se puede debatir".