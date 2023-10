Cuáles son los tipos de voto en las elecciones 2023: cuándo es blanco, nulo, recurrido o impugnado

Las elecciones generales en Argentina se llevarán a cabo el próximo domingo 22 de octubre. En este proceso electoral podría ser electo el nuevo Presidente o Presidenta de la Nación, la ciudadanía deberá elegir entre los cinco candidatos: Javier Milei (La Libertad Avanza), Sergio Massa (Unión por la Patria), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Juan Schiaretti (Hacemos por Córdoba) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda-Unidad).En caso de que ningún candidato presidencial obtenga el 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos o que ningún candidato obtenga el 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos 10 puntos del segundo,deberá realizarse el ballotage el próximo 19 de noviembre entre los dos candidatos más elegiso.Por eso, es importante conocer los diferentes tipos de votos que se pueden emitir, ya que cada uno tiene características y consecuencias particulares. A continuación, se describen los distintos tipos de votos:Los votos afirmativos son los que contabilizan oficialmente en el conteo electoral y son los que se emiten mediante la boleta oficializada de una alianza para todas las categorías de cargos. Mientras sea manifiesta y clara la elección del votante, cualquier rotura mínima de la boleta será contabilizada como un sufragio válido. El voto también puede ser a distintas alianzas en distintas categorías (no en la misma). Eso es lo que se conoce coloquialmente como "cortar boleta". Si en el sobre hay varias boletas de distintas agrupaciones y no está correctamente hecho el corte, se procederá a impugnar el voto.El voto en blanco se considera válido y se emite cuando el sobre se encuentra vacío o contiene un papel sin imágenes, textos ni objetos extraños. En las próximas PASO 2023, es importante remarcar que los votos en blanco influyen en el resultado, ya que se suman al total de los votos afirmativos.Los votos nulos se emiten mediante boleta no oficializada, como boletas de elecciones anteriores y/o de otros distritos. También se consideran nulos si en el sobre junto con la boleta se hallan incluidos objetos extraños, o si hay boletas oficializadas de distintas agrupaciones para un mismo cargo. Las boletas que contienen inscripciones y/o leyendas de cualquier tipo, salvo en casos de tachaduras, agregados o sustituciones, también se consideran nulas. A diferencia del voto en blanco, el voto nulo es inválido y no se cuenta en los resultados electorales ya que se considera que no manifiesta expresamente la decisión del elector.Los votos recurridos son aquellos cuya validez o nulidad es cuestionada en el escrutinio de mesa por algún fiscal. El fiscal que recurre deberá fundamentar su pedido, asentar los motivos en un formulario especial y consignar sus datos. El formulario se adjuntará a la boleta y al sobre respectivo para ser enviado al Juzgado Federal con competencia electoral o a la Junta Electoral Nacional.Estos votos se emiten cuando el votante no es el titular del documento cívico que presenta. Los votos de identidad impugnada serán contabilizados, pero no abiertos ni escrutados en la mesa. Se enviarán cerrados a la Justicia Nacional Electoral para que decida sobre su validez o nulidad.