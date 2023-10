Voto en CABA: Santoro llamó a recuperar la idea del bien común y Marra rompió la veda contra el kirchnerismo

Los principales candidatos de la oposición en la ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro de Unión por la Patria y Ramiro Marra de La Libertad Avanza, votaron con discursos antagónicos, como sucedió a lo largo de la campaña electoral.El candidato a jefe de Gobierno porteño de UP, Santoro, votó esta mañana en San Cristóbal y pidió “valorar la democracia”, ya que consideró que “costó 30000 desaparecidos y mucho sacrificio”.El legislador nacional se acercó al barrio de Boedo acompañado por sus dos hijas y, tras ejercer el deber cívico, dialogó con los medios presentes: "Les pido que valoren la actitud de poder venir a votar. 40 años de democracia recuperada, pero muchos años los argentinos no pudimos votar. Nos costó 30.000 desaparecidos recuperar la democracia, nos costó mucho sacrificio"."Mucha gente exiliada que me ha llamado también desde el exterior, incluso algunos siguen viviendo en el exterior, diciendo la importancia de celebrar este acto", agregó.Además, el candidato de UxP pidió como sociedad “recuperar la idea del bien común”, en tanto remarcó que no hay que dejarse llevar “por los cantos de sirena”."Nosotros creemos en un modelo de democracia participativa, solidaria, y eso es muy necesario para fortalecer el sistema. Cualquier crítica que haya que es legítima al sistema económico o al sistema político, se tiene que hacer dentro del marco de las instituciones", explicó el dirigente porteño.Por su parte, el aspirante a jefe de Gobierno porteño libertario, Marra, emitió su voto esta mañana en el Colegio Santa María de los Ángeles, ubicado en la localidad de Coghlan y, en conferencia de prensa, rompió la veda electoral al cuestionar al “kirchnerismo”.El legislador porteño brindó declaraciones posteriores a ejercer su deber cívico y se cruzó con un vecino al que tildó de “kirchnerista”. “Es lógico que haya gente preocupada por lo que se viene en la Argentina porque se le terminan los curros”, opinó.Por otra parte, se refirió a la jornada electoral y valoró el trabajo de los fiscales: “Agradecemos a todos por haber venido. A los fiscales que están haciendo un gran trabajo en todo el país. Somos un partido nuevo que no tiene las estructuras tradicionales de la política y están cuidando el voto que es lo más importante”.Además, deslizó cuestionamientos al Gobierno de la Ciudad que conduce Horacio Rodríguez Larreta por la “falta de información” sobre las votaciones en el distrito. “Quiero recordarles a todos los porteños que cuando vayan a votar hay que poner dos boletas en el sobre. No hubo publicidad como otras veces, no sé con qué intenciones lo hacen”, soltó.En torno a cómo llevará adelante el día, Marra se acercó a votar con sus padres y hermanos, comentó que “almorzará en familia” y luego irá al bunker para notificarse sobre el desarrollo de las votaciones. “Lo tomamos con calma, sin ansiedad y sabemos que estamos por el camino correcto”, finalizó.