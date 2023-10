Movimientos sociales relanzan su campaña en apoyo a Massa, en el marco del aniversario de la muerte de Néstor Kirchner

Con la fraseacuñada por Somos Barrios de Pie, los movimientos sociales de Unión por la Patria relanzan desde este viernes una nueva campaña en favor del candidato presidencialque el 19 de noviembre se medirá en las urnas con el libertario Javier Milei quien ayer selló un acuerdo electoral con la presidenta del PRO Patricia Bullrich tras quedar fuera de la contienda al quedar tercera en las elecciones generales del pasado domingo.La fecha elegida no es azarosa, el 27 de octubre se cumple el aniversario número 13 de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner. Ese mismo día, y con idéntico objetivo, la Mesa Nacional del Movimiento Evita con los funcionarios Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro a la cabeza, se reunirán para evaluar el resultado electoral en el que Unión por la Patria cosechó el 36,68% de los votos; La Libertad Avanza el 29,98% y Juntos por el Cambio 23,83%.El objetivo es reeditar la campaña “puerta a puerta y barrio a barrio”, que, entienden, fue uno de los motores para que la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi, diera vuelta el resultado de las PASO, en las que el oficialismo había quedado en tercer lugar.Somos Barrios de Pie, la organización social coordinada por el también funcionario Daniel Menéndez, ya realizó su propio plenario en el que se decidió realizar, a partir de mañana asambleas barrialesAl ser consultado por Infobae Menéndez opinó: “Recordando como Néstor cambió al país seguiremos sus pasos para llevarle a toda sociedad un proyecto de país centrado en el trabajo y el desarrollo productivo de nuestra Argentina. Como dijo Sergio Massa, sin odio y sin bronca, el 19 votemos con esperanza”. En tanto dirigentes del Evita sostuvieron el viernes y sábadoLas organizaciones sociales que integran Unión por la Patria están convencidos que junto a los intendentes, sobre todo del conurbano, estimularon a que los votantes que no fueron a sufragar el 13 de agosto decepcionados con el gobierno de Alberto Fernández o los kirchneristas y peronistas que votaron por otro espacio, esta vez le den un “voto de confianza” al ministro de Economía para “frenar a la derecha que quiere sacarnos derechos”, como los planes sociales.Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita y secretario gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) detalló que:Ayer, los principales dirigentes sociales celebraban en voz baja el sismo que produjo en Juntos por el Cambio y en La Libertad Avanza el acuerdo electoral que durante una cena celebrada el martes en la casa del ex presidente Mauricio Macri sellaron Milei y Bullrich, y que la ex ministra de Seguridad hizo público.Las reacciones no fueron unánimes. Dirigentes de fuste como los gobernadores opositores, Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica; radicales como Martín Lousteau, y hasta el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; cuestionaron la alianza inconsulta con el resto de los integrantes de Juntos por el Cambio. “expresó por ejemplo el alcalde porteño.En medio del desconcierto del frente opositor, palabras más, palabras menos, los dirigentes sociales entendieron que el apuro en la decisión tomada por Bullrich y su compañero de fórmula, el radical Luis Petri, y la implosión que generó los beneficia. “A río revuelto ganancia de pescador”, recitó ante Infobae uno de los principales líderes del Evita. Con otras palabras, Sergio Massa opinó que el pacto entre los dirigentes opositoresSobre el relanzamiento de la campaña de los movimientos sociales para impulsar a Massa como nuevo inquilino de la Casa Rosada, Daniel Menéndez expresó: “A lo largo de este tiempo quedo muy claro en toda la ciudadanía las diferencias que hay entre las propuestas de Sergio y de Unión por la Patria frente al salto al vacío para nuestra patria que representa Milei”. Y opinó:Entre los dirigentes populares no existen dudas que, desde el viernes, y en parte envalentonados por el triunfo electoral del 22 de octubre, el camino “es profundizar la estrategia de campaña “casa por casa, barrio por barrio” sobre todo entre los sectores más vulnerables golpeados por la inflación que generan las políticas económicas que genera más excluidos y pobreza.