Morales volvió a cruzar a Macri por el pacto con Milei: "Es el mariscal de la derrota de Juntos por el Cambio"

El presidente del radicalismo y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, insistió este sábado en que el expresidente Mauricio Macri es "el mariscal de la derrota" de Juntos por el Cambio en las elecciones presidenciales del domingo pasado."Mauricio obvio que es el mariscal de la derrota de Juntos por el Cambio. El responsable de la derrota tiene nombre y apellido y es Mauricio Macri", reiteró esta mañana Morales en declaraciones a radio Mitre.El presidente de la UCR volvió a rechazar el acuerdo electoral alcanzado esta semana entre Macri, Bullrich y Milei, que dejó a JXC en un virtual estado de fractura."Las propuestas de Juntos por el Cambio no tienen nada que ver con los lineamientos de Milei. Ese acuerdo fue una falta de respeto hacia la coalición", indicó Morales, quien volvió a cuestionar la "actitud indigna" por parte de Bullrich."El pueblo nos ha puesto en la oposición. Lo que ya veníamos trabajando con 10 gobernadores es lo que tenemos que cuidar, que es el rol donde nos puso el pueblo, como oposición", insistió Morales.En esa línea, añadió: "Lo que han hecho Mauricio y Patricia le hace mucho daño a la coalición, es una falta de respeto hacia el radicalismo y no lo aceptamos. Ahora hay un gran debate que ha acelerado una fisura".Ante una consulta, dijo que no sabe aún qué opción elegirá el 19 de noviembre, pero insistió que desde el radicalismo harán "todo lo posible para que Milei no gane".