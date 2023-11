Macri se mete de lleno en la campaña electoral con elogios a Milei y críticas a Massa

De cara al balotaje, el expresidente Mauricio Macri ratificó este miércoles su alianza con el libertario Javier Milei y cuestionó al ministro de Economía, Sergio Massa, en el Foro organizado por la consultora ABECEB. Allí, se debatió sobre la “nueva era para la construcción del poder global”, la economía y los desafíos globales del sistema internacional, así como también la coyuntura política actual.“En el balotaje votamos en contra del que queremos que no sea Presidente. De un lado, hay una persona que propone un cambio de raíz en Argentina. Milei es lo nuevo, lo distinto y va en la misma dirección de lo que proponíamos con Patricia”, sostuvo Macri durante su disertación.Y añadió: “Del otro lado, está Massa, alguien que tiene una enorme trayectoria, que empezó en la UceDé, fue duhaldista, kirchnerista, jefe de Gabinete, director de la Anses, después se fue a Tigre. Por algo en los pagos chicos, donde te conoce, ya nadie vota a los Massa”.Macri aseguró que "votar a Massa es votar al horror que ha condenado a Argentina al fracaso en los últimos 20 años” y lo acusó de “voltear a (Martín) Guzmán”, exministro de Economía. “Se quedó con el pleno poder de Argentina”, dijo el fundador del PRO.“No podemos dejarnos correr por el miedo, ellos siempre vuelven con la campaña del miedo. Este es el momento, es aquí, es ahora y, como decía Patricia, tiene que ser para siempre”, finalizó.De esta manera, Macri se metió de llena en la campaña electoral con elogios al candidato libertario y fuertes críticas al aspirante de UP. No obstante, su pacto con La Libertar Avanza sigue dando que hablar puertas adentro de Juntos por el Cambio, donde varios dirigentes lo señalan como el gran "responsable" de la crisis en el partido amarillo.