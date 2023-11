Benegas Lynch advirtió al macrismo que "no tengan la pretensión de domar" a Javier Milei

El polémico dirigente libertario Alberto Benegas Lynch expresó su opinión sobre la situación relativa al acuerdo entre el macrismo y La Libertad Avanza destacando su preocupación ante la posibilidad de que el ex presidente Mauricio Macri intente influir en las propuestas de Javier Milei.

No estoy diciendo que suceda, solo advierto que no se tenga la absurda pretensión por parte de los de siempre de "domarlo" a Javier Milei para que retroceda en sus extraordinarias propuestas que precisamente son las que lo catapultaron y las que pondrán a nuestro país de pie. — A. Benegas Lynch (h) (@ABENEGASLYNCH_h) November 2, 2023

Cabe remarcar que Benegas Lynch advirtió en sus declaraciones que no está afirmando que esto vaya a ocurrir, pero quiso señalar que no debería existir lapor parte de ciertos sectores de la política de intentar influir en Milei para que cambie sus, que han sido fundamentales en su ascenso político y que, en su opinión, representan la vía para sacar adelante al país.dijo Benegas Lynch a tráves de X (ex Twitter).