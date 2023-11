Nito Artaza llamó a votar a Sergio Massa: Es el momento de un gran acuerdo de unidad nacional

El dirigente de la UCR, Nito Artaza, aseguró que “es el momento de un gran acuerdo de unidad nacional” y señaló estar “convencido de que Sergio Massa tiene capacidad y la inteligencia para esta circunstancia de la Argentina”.En una nota de opinión de Noticias Argentinas, Artaza criticó la neutralidad de la UCR de cara al balotaje: “No queremos que desaparezca y se mimetice con otro partido, como el PRO, que terminó casi desapareciendo. Tampoco queremos que aparezca un voto en blanco del radicalismo, el partido de la democracia para siempre, el de los derechos humanos en la Argentina, el que pudo juzgar, procesar y condenar a quienes violaron los DD.HH”.En ese sentido, señaló que “la Unión Cívica Radical debe tener una posición absolutamente clara cuando un espacio del otro lado nos propone un negacionismo y habla con las mismas palabras que esgrimieron en su defensa los comandantes en jefe en el Juicio a las Juntas”.“Invitamos sobre todo a quienes llevan en el alma al radicalismo. El partido tuvo un accidente en 130 años al acompañar posiciones de derecha, de acompañar a Macri en su momento, pero hoy no puede volver a equivocarse”, expresó.Por otro lado, consideró: “Los errores que ha tenido Massa, incluso reconocidos por él, creo que se pueden subsanar. Por esta razón, no hay duda de que la ciudadanía va a reflexionar, como lo ha hecho en las elecciones generales, y en la definitoria del 19 de noviembre los argentinos vamos a elegir un acuerdo nacional, independientemente de que después se tome el camino de ser oposición, como puede ser el caso del radicalismo”.Artaza aseguró que Milei “no está psicológicamente apto para soportar las presiones a las que suele someterse un Presidente de la Nación” y remarcó: “Un líder que nos habla con violencia verbal y que no está equilibrado, seguro no va a traer las soluciones, ni los acuerdos, ni la paz que necesita hoy la Argentina”.Por último, manifestó: “Me parece una gran irresponsabilidad de parte de Patricia Bullrich y Mauricio Macri seguir acrecentando la división entre los argentinos y volver levantar la antinomia "peronismo y anti-peronismo", que terminó con el abrazo entre Ricardo Balbín y Juan Domingo Perón y con Alfonsín llamado a todos”.