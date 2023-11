Legisladores bonaerenses de LLA repudiaron la "intromisión" de Macri en la campaña de Milei

aseguraron que este sector de Juntos por el Cambio forma parte del "fracaso del pasado reciente" y los acusó de formar parte de "la casta política".Los firmantes del comunicado fueron un grupo de legisladores bonaerense electos en las últimas elecciones: Fabian Luayza, Viviana Romano, Gustavo Cuervo, Maria Jalil, Adolfo Rozas, Blanca Alessi, Sabrina Sabat y María Laura Fernández.El comunicado que se difundió por redes sociales afirmó: "Estamos convencidos que nacimos a la vida política nacional para revertir décadas de decadencia, responsabilidad de los partidos políticos que nos han gobernado usufructuando los privilegios que se les han conferido, malgastando los recursos de la sociedad y facilitando un terreno fértil para la corrupción generalizada".En ese sentido, indicaron que si bien estaban de acuerdo con el apoyo de sectores de Juntos por el Cambio repudiaron la "intromisión" del expresidente Mauricio Macri."Vemos con beneplácito el apoyo manifestado por distintos líderes de terceras fuerzas políticas, pero no podemos dejar de manifestar nuestro disgusto por la pretensión manifiesta de cooptar y colonizar el futuro gobierno nacional por parte de Mauricio Macri y sus colaboradores que forman parte del fracaso del pasado reciente y a los que no hemos dudado en calificar durante toda nuestra campaña como integrantes de 'la casta política' a la que vinimos a vencer", expresó el documento.Criticaron a Macri y aseguraron que "pareciera que no bastó que la sociedad dejara a "Juntos por el cargo" afuera de la posibilidad del Ballotage, pareciera que el expresidente no entiende el mensaje del más del 75 por ciento de la población argentina en las últimas elecciones de octubre".Este grupo destacó el trabajo de fiscalización de LLA en la provincia de Buenos Aires en las elecciones generales y afirmaron que hubo un "punto de quiebre" el 22 de octubre a la noche, luego de las elecciones generales, "donde no solo no recibimos más comunicación alguna, sino que también fuimos corridos de nuestras funciones sin ningún tipo de explicación"."La intromisión de diferentes personas que responden a Mauricio Macri dentro del esquema de La Libertad Avanza no se condice con el proyecto que venimos a representar, no somos todos lo mismo", aseveraron, aunque señalaron que continuarán dentro del espacio libertario para "difundir y promover las ideas, principios y valores de la alianza".Uno de los firmantes del comunicado, Fabian Luayza, en declaraciones a Radio 10 este lunes, confirmó el comunicado y expresó: "No nos vamos del espacio, solamente estamos marcando nuestra diferencia. Si Milei dice que no hay condiciones con Macri, le tengo que creer"."No sé qué le pasó a Milei, nosotros no fuimos consultados", agregó.