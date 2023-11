Villarruel pidió la libertad de un represor que tiene cinco condenas por delitos de lesa humanidad

Amelong formó parte de los grupos de tareas que dependían del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército que fue condenado prisión perpetua en Juicio Quinta de Funes, Guerrieri IV: 29 víctimas; prisión perpetua en juicio Guerrieri III: 47 víctimas; 10 años de prisión en juicio Guerrieri II: 26 víctimas; y 13 años de prisión en juicio Hospital militar de Paraná: 2 víctimas.

Amelong es parte del circuito represor que me arrebató a mi papá. Es responsable directo del asesinato del papá de mi amigo, hermano y compañero @eduardotoniolli. Condenado a tres cadenas perpetuas por los delitos aberrantes que cometió... y Villarruel lo reivindica. — Santiago Garat (@segarat) November 9, 2023

En la última sesión de @DiputadosAR le pedí a @VickyVillarruel que cuando visite a sus amigos genocidas en la cárcel, les pregunte dónde están los cuerpos de nuestros compañeros. Hoy me entero que frecuenta a Juan Daniel Amelong, condenado por la desaparición de mi viejo. https://t.co/qcYM9grtmi — Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) November 8, 2023

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA),reivindicó en el debate de la noche del miércoles a J, exteniente coronel del Ejército un represor que acumula cinco condenas por delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo que funcionó en Rosario durante la última dictadura cívico militar.Durante el tópico de Derechos Humanos en el debate que organizó TN de vicepresidentes, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei volvió a decir que "no fueron 30 mil" y a reivindicar genocidas de la última dictadura. "Lo que me parece importante es que reconozcamos que acá hubo víctimas del terrorismo que no tienen derechos humanos. Muchas de esas personas también están hoy detenidas. Por ejemplo,. Yo me pregunto, ¿por qué no están presos los que asesinaron al ingeniero Amelong", expresó.Lo cierto es queEntre sus crímenes están la sustracción de los mellizos Gullino, y la desaparición del militante peronista Miguel Membrive.La mención de la abogada negacionista se produjo horas después de laluego de que le fuera revocado el beneficio de la prisión domiciliaria.El Tribunal integrado por Gustavo Hornos, Gustavo Carbajo y Mariano Borinsky, declaró "inadmisible" el último recurso presentado por el exmilitar y dispuso que volviera a prisión, algo que, durante el intercambio que mantuvo con Rossi, Villarruel deploró como una violación de los tratados internacionales que en materia de derechos humanos suscribió Argentina.Las palabras de Villarruel desataron también la reacción de los familiares de las víctimas de Amelong, en particular Florencia Garat, hija de Eduardo Garat -abogado, escribano, militante de la JP, secuestrado en abril de 1978-- , quien escribió desde su cuenta personal en la plataforma X (exTwitter): "".También el hermano de Florencia, el escritor, manifestó en su cuenta de X: "Amelong es parte del circuito represor que me arrebató a mi papá. Es responsable directo del asesinato del papá de mi amigo, hermano y compañero (el diputado nacional) Eduardo Toniolli. Condenado a tres cadenas perpetuas por los delitos aberrantes que cometió... y Villarruel lo reivindica".Por su parte, el diputado rosarino, cuyo padre fue víctima de Amelong y permanece desaparecido sostuvo este jueves declaraciones a El Destape Radio que "ayer Victoria Villarruel no pudo responder una pregunta muy simple que le hizo Agustín Rossi, que es si ella sigue con la idea de liberar a los genocidas. No lo pudo responder porque la respuesta todos la conocemos, es sí", remarcó.El día anterior El Destape Web reveló que Villaruel visitó en la cárcel entre 2016 y 2018 en reiteradas ocasiones a represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos, a Amelong y a Pedro Rodríguez. La revelación periodística motivó el repudio Toniolli: "En la última sesión de @DiputadosAR le pedí a Victoria Villarruel que cuando visite a sus amigos genocidas en la cárcel, les pregunte dónde están los cuerpos de nuestros compañeros. Hoy me entero que frecuenta a Juan Daniel Amelong, condenado por la desaparición de mi viejo", inició el hilo de X el diputado del Movimiento Evita.