Milei ratificó que cerrará el Banco Central y Massa le recordó que "no le renovaron la pasantía"

En el marco del debate presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei, las tensiones alcanzaron un punto álgido cuando el tigrense llamó al libertario a realizarse juntos un psicotécnico y le cuestionó la no renovación de su pasantía en el Banco Central, expresando: "Entiendo que estés enojado con el Banco Central y por eso querés destruirlo. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza, se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza".

En un cruce posterior, ambos candidatos se acusaron mutuamente por no haberse sometido al examen psicotécnico para asumir como presidente de la Nación, según lo solicitado por el oficialismo. Milei, en respuesta a los comentarios de Massa sobre elnecesario para liderar el país, preguntó directamente: "¿Acaso vos tenés equilibrio mental?".La información no pasa desapercibida habida cuenta de que Milei repitió hasta el cansancio que considera al BCRA como el culpable de todos los males por uno de sus roles, la emisión monetaria, que según el economista es la única causa de la inflación. Por eso, prometió cerrar el organismo en caso de ganar las elecciones. Cabe recordar que el periodista de C5N Alejandro Bercovich contó que el candidato a presidente libertario trabajó en la entidad como pasante durante sus años de juventud como estudiante., había afirmado Bercovich en su programa Brotes Verdes.En ese sentido, el periodista agregó:Volviendo al debate, al discutir sobre la educación gratuita o arancelada, Massa adoptó un tono psicoanalítico al dirigirse a Milei:Este intercambio refleja las diferencias fundamentales entre los candidatos no solo en términos de políticas, sino también en sus enfoques personales y estilos de liderazgo.