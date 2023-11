Massa propuso que "el principal bloque opositor" lidere la Oficina Anticorrupción en su eventual gobierno

#Elecciones | Sergio Massa anticipó que la Oficina Anticorrupción será dirigida por la oposición en caso de convertirse en el próximo presidente. pic.twitter.com/p8bJ47yF2r — Política Argentina (@Pol_Arg) November 14, 2023

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, adelantó que propondrá que la Oficina Anticorrupción la lidere un representante "del principal bloque opositor" en caso de convertirse en el próximo presidente."El mayor desafío para mostrar nuestra voluntad de avanzar en una agenda de transparencia seria es que nuestra propuesta incluya que la Oficina Anticorrupción la lidere alguien propuesto y aprobado por el Congreso desde el principal bloque opositor", indicó Massa en el encuentro "Compromiso con la transparencia y la democracia","Es una forma de transferir y compartir responsabilidades", explicó el titular del Palacio de Hacienda junto a referentes de universidades nacionales, organizaciones e instituciones de la sociedad civil y organismos de control."Quiero que cada argentino pueda controlar online las cuentas del Estado de manera permanente, desde su celular", expresó y se mostró a favor de la "trazabilidad de la oferta utilizando la tecnología blockchain y además mecanismos ciego para que no exista contacto entre el contratante y el contratado" porque "ese es otro gran mecanismo sobre el cual muchas veces se producen los hechos de corrupción".Por último, expresó: "Me parece que lo que tenemos que hacer es mostrar que la construcción de unidad tiene la vocación también de abrir la participación, tiene la vocación de controlar, y de ejercer de manera evidente y firme su tarea de control como parte de la tarea de la oposición".