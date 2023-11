Grave: Villarruel advirtió que Milei piensa gobernar como "una tiranía"

#Política | Victoria Villarruel advirtió que Javier Milei planea gobernar la Argentina como "una tiranía".



💬 "¿Qué país querés asumir? Un país devastado... ¿Cómo pensás resolverlo si no es con una tiranía?". pic.twitter.com/h5qDHsw3Dp — Política Argentina (@Pol_Arg) November 15, 2023

La candidata a vicepresidenta negacionista de La Libertad Avanza,, adelantó que si su compañero de fórmula, Javier Milei, gana el balotaje del próximo domingo piensa gobernar como "una tiranía".Al ser consultada sobre la transición en caso de que Milei gane el durante una entrevista en LN+ Villarruel apuntó contra el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria,, y respondió: "Lo que me sorprende es que Massa está incendiando todo y pretende asumir el poder el 10 de diciembre. Entonces,"Me preocupa el país que van a dejar, me preocupa el lunes, y", aseguró.Y consideró: "No voy a ir a lo económico, porque eso me supera ampliamente. Pero sí te voy a decir que como ciudadana y como argentina, veo que".Villarruel venía de cuestionar con mentiras y datos erróneos la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una declaración que salieron a refutar y cuestionar distintas diputadas y también la la ministra de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Y, además, había planteado la eliminación del Espacio de la Memoria ex ESMA.