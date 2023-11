Con la swifties como pioneras, Massa suma apoyos de fandoms: desde ricoteros hasta Star Wars y Nenas de Sandro

El candidato presidencial de Unión por la Patria sigue sumando apoyos. Desde las swifties a las nenas de Sandro, pasando por rolingas,ricoteros y fanaticos de la Mona Jimenez, y de grandes sagas como Star Wars, apoyan al tigrense.

La reciente visita de la cantante estadounidense Taylor Swift a Argentina no solo dejó impactados a sus seguidores locales, sino que también marcó el inicio de la participación activa de diversos fandoms en el ámbito político de cara al próximo balotaje. Las "swifties", fervientes seguidoras de Swift, aprovecharon la ocasión para expresar su rechazo hacia la candidatura de Javier Milei, líder de La Libertad Avanza.

En un comunicado previo a los conciertos de Swift, lasdeclararon queAdemás, anunciaron su decisión de no votarlo, destacando su preocupación por los derechos de las mujeres y la diversidad.Otro fandom que se sumó a la crítica fue el de los, quienes cuestionaron a la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, por sus comentarios pasados sobre la banda BTS. Esta comunidad, conocida por su impacto en acciones políticas, convocó a repudiar los dichos de Villarruel.Los fanáticos detambién tomaron postura, manifestando su desacuerdo con Milei. "No es momento para no tomar definiciones", expresó Pablo Sbaraglia, músico de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari, durante un recital en Paraná.Los seguidores de las sagascompartieron comunicados en redes sociales expresando su oposición a Milei. Desde "Remeras Rojas - Morimos por Star Trek" llamaron a no votar "a un candidato fascista que insulta y agrede a cualquiera que piense diferente". Los fanáticos de Star Wars señalaron que hay un candidato que "representa al odio, la agresividad y que es el lado oscuro".también se pronunciaron en contra de Milei, haciendo un llamado a votar por Sergio Tomás Massa. En su comunicado, destacaron la importancia de vivir en una sociedad justa y soberana, recordando las banderas de justicia social de Sandro.Incluso, representados por los clubes del Ford Falcon, Renault 12, Fiat Uno, entre otros, expresaron su rechazo al candidato libertario. En un llamado a la comunidad fierrera, dejaron la pregunta en el aire: "¿Le prestarías tu auto a Milei?"Además,, denunciando que el candidato de La Libertad Avanza desprecia la cultura popular y al cuarteto, destacando que "El cuarteto es cultura popular. Milei, no".@CSJ@