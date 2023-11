Transición: se posterga reunión Milei-Alberto, Massa espera y su equipo sigue hasta diciembre

Empiezan a aparecer nubarrones en la transición entre el gobierno saliente que encabeza Alberto Fernández y el futuro mandato libertario de Javier Milei. En primer lugar, por la difusión de noticias no confirmadas que aludían a una renuncia de Sergio Massa, ministro de Economía y ex candidato presidencial del oficialismo. Pero en segundo lugar, por los condicionamientos que el equipo de La Libertad Avanza busca imponer para el encuentro inicial con el mandatario saliente

El Gobierno tenía prevista la reunión entre Fernández y Milei, según confirmaron fuentes de Casa Rosada al cierre de la jornada electoral. No había lugar ni horario para el encuentro, pero se esperaba que fuera para el mediodía.Sin embargo, desde La Libertad Avanza filtraron que el encuentro podría realizarse en el mejor de los casos por la tarde e incluso no descartan que sea martes o miércoles.Por otro lado, Milei y su equipo no quieren que la reunión se realice en Casa Rosada, lugar institucionalmente válido para esto dado que es donde trabaja el presidente de la Nación. Con su habitual lenguaje bélico, quieren llevar a Fernández a una "locación neutral".El traspaso de mando es una instancia ordenada por la Constitución nacional. El artículo 93 de la Carta Magna señala que el Presidente electo por el pueblo debe recibir los atributos de su investidura en la Casa Rosada, después de jurar ante el Congreso, y de manos del Presidente saliente. Así lo marcan la tradición y la lógica porque la Casa Rosada es la sede del ejercicio del poder presidencial.El ahora ex candidato de Unión por la Patria (UP), Massa, garantizó que el Gobierno actuará con "responsabilidad" para desde este lunes iniciar "mecanismos de enlace y transición" hasta el recambio del 10 de diciembre y resaltó que "la tarea de dar certezas y transmitir garantías" durante la transición será "responsabilidad del presidente electo" Javier Milei, a quien felicitó por su victoria.No obstante, ayer medios de comunicación dieron por hecho que el ministro de Economía se tomaría licencia en el Palacio de Hacienda. Pero esto fue desmentido. Si bien Massa tiene previsto un encuentro de trabajo con su equipo, lo que sí sería una decisión, aunque a la espera de que Fernández dialogue con Milei, es que la transición quede a cargo de Raúl Rigo y del presidente del Banco Central, Miguel Pesce.Massa se reúne pasadas las 12 con su gabinete en el Palacio de Hacienda, en su primera actividad tras el balotaje del pasado domingo. Versiones previas indicaban que el encuentro podía ser en otro lugar, como Tigre.Así lo confirmaron fuentes de Economía a Télam, que aseguraron que “Massa no se tomará licencia ni tiene pensado renunciar hasta que termine la reunión de este lunes del presidente Alberto Fernández con el presidente elector Javier Milei”.“Evaluará su situación esta semana”, afirmaron las fuentes. Por su parte, el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, rechazó que vaya a renunciar a su cargo o a pedir licencia hasta el 10 de diciembre.“Ante versiones que observo han empezado a circular, sólo 2 aclaraciones: no he renunciado ni voy a renunciar a mi cargo de Secretario de Política Económica; no he pedido licencia ni lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre”, precisó Rubinstein en X.Ayer por la noche, la titular de Aysa y esposa de Massa, Malena Galmarini, también desmintió haber renunciado a su cargo. "Silvia, no digas disparates! Espero que sea sólo mala información. Tengo la camiseta bien puesta de la empresa y obras por terminar. Chequeá antes! Cariños", dijo también en Twitter en desmentida a la periodista Silvia Mercado.