Uno por uno, quiénes son los ministros de Milei confirmados y cuáles son los nombres que negocia con Macri

El próximo ministro de Justicia de Javier Milei será el abogado Mariano Cúneo Libarona.

El nuevo ministerio de Capital Humano estará a cargo de Sandra Pettovello,

La futura canciller será Diana Mondino

Guillermo Francos, será el ministro del Interior,

En tanto, Guillermo Ferraro será el ministro de Infraestructura

La Administración de Seguridad Social (Anses) estará a cargo de Carolina Píparo

el jefe de Gabinete, Milei confirmó a Nicolás Posse

El Ministerio de Economía, una de las áreas más importantes para Javier Milei, aún no tiene un titular confirmado.

A partir del 10 de diciembre, el presidente electo de La Libertad Avanza,se hará cargo de la presidencia tras ganar el balotaje con el 55,9% de los votos contra 44% de Sergio Massa. En este marco, el libertario se reunión con el presidente Alberto Fernández en la quinta de Olivos para comenzar la transición y empezó a confirmar públicamente el gabinete que lo acompañará durante su gestión presidencial.Cabe recordar el achicamiento de Ministerios que realizara el Presidente electo, serán ocho carteras que conformarán su gabinete:y una nueva cartera llamada, en la que se unificarán Desarrollo Social, Salud, Trabajo y Educación. Milei todavía no detalló quién conducirá Economía, una de las carteras que considera más importantes en su armado.El letrado saltó a la fama a mediados de los 90, con el ultramediático Caso Coppola y en 1997, el juez Norberto Oyharbide ordenó su detención por presuntas amenazas al entonces juez de la causa AMIA, Juan José Galeano.en el marco de la causa por la Gestapo antisindical, y del empresario Sergio Taselli, implicado en la denominada causa "Cuadernos". También ejerció la defensa del ex gobernador de Tucumán José Alperovich, acusado de presunta violación a su sobrina.Integrante del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Cuneo Libarona viene de una familia de letrados, que integran un estudio jurídico con el apellido familiar., titular de Caputo Hermanos, acusados de haber pagado trabajos para la mueblería de Jonathan Morel, líder del grupo de odio Revolución Federal, implicado en el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.quien absorberá las carteras de Salud y Trabajo. Pettovello es licenciada en la carrera de Ciencias de la Familia de la Universidad Austral y periodista. La superministra es una de las caras nuevas del espacio libertario y ocupó el tercer puesto en la lista de diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires.Según detalló el propio Milei, Capital Humano será un "ministerio que tenga cuatro áreas. Un área de niñez y familia, uno de salud, de educación y uno de trabajo". "Se acabó la asistencia esclavizante de darles el pescado", señaló.Según confirmó el libertario en diálogo con Radio Mitre este lunesque formará parte del este Ministerio. Se trata del el exsuperintendente de Riesgos del Trabajo de la gestión macrista. Morón es contador público, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano, y estudió la Maestría en Economía y Administración de Empresas Públicas, en el Instituto Torcuato Di Tella.Según se destalla en la plataforma de La Libertad Avanza, el Ministerio de Capital Humano lo describe como “el conjunto de habilidades, aptitudes, experiencias y conocimientos de cada persona, imprescindible para la economía de un país, invirtiendo en él se aumenta la productividad y se impulsa el progreso tecnológico, además de los múltiples beneficios que se obtienen en otras áreas como las sociales o científicas”.Mientras que. Es un productor del mundo del espectáculo y la música que dio sus primeros pasos en la gestión pública cuando Ángel Mahler fue designado ministro de Cultura porteño por Horacio Rodríguez Larreta., la economista que lideró la lista de diputados de Javier Milei en la Ciudad y ha reivindicado en reiteradas ocasiones a Margaret Thatcher. Es cordobesa, tiene 64 años y una extensa trayectoria como economista en el sector privado. Es máster en Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Navarra y es directora de Asuntos Institucionales y profesora de Finanzas en la Universidad CEMA.Mondino es Master in Business Administration MBA de IESE, España, y Licenciada en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba. También ha tomado cursos en las Universidades de Yale (CT.), Columbia (NY.) y Darden (Virginia), EEUU.el nexo entre el gobierno central y las provincias. El exrepresentante de Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue Director Ejecutivo por Argentina y Haití desde diciembre de 2019 por parte del gobierno de Alberto Fernández hasta que dejó su cargo para pasarse a la oposición, cuando paso a ser vocero de La Libertad Avanza durante la campaña presidencial.Se trata de un político de 73 años, abogado de profesión y, pese al discurso "anti casta" de Milei, posee una amplia trayectoria en la función pública durante las últimas décadas vinculada al menemismo y al cavallismo. A fines de los años ochenta fue el líder del Partido Federal, con el que apoyó la reelección de Carlos Menem en 1995. Luego, fue fundador del partido Acción Republicana junto con Domingo Cavallo. Fue parte de esa fuerza hasta que el entonces ministro de Economía rompió con el gobierno., un ejecutivo y se desempeñó como Director de KPMG Argentina que provee servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría. Allí lideró el asesoramiento de proyectos como el Túnel Ferroviario Aconcagua, la central Hidroeléctrica de Chihuido y la restructuración de Recursos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros. El empresario indica en su Linkedin que este año trabajó como "consultor de dirección".que estará acompañada poranalista financiero de una compañía multinacional en México que tuvo una participación clave en la reforma del sistema provisional de ese paísMilei había asegurado que, en caso de ser electo presidente, volvería a privatizar el sistema previsional, con el sistema de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), al anunciar a Verón señaló que "es una persona on una experiencia muy fuerte en poner orden".Por su parte, Píparo llegó a la política en la provincia de Buenos Aires junto a la entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. La mujer que fue noticia nacional en 2010 por haber sido asaltada en una salidera bancaria y producto de ello, perdiera un embarazo de 8 meses, se convirtió en una referente de luchas de similares características.En 2017 encabezó la lista de diputados provinciales por la octava sección electoral, La Plata. Aunque, sus aspiraciones políticas se vieron fuertemente resentidas cuando, en la madrugada del 1 de enero, junto a su marido, Juan Ignacio Buzali, atropellaron a dos jóvenes que confundieron con supuestos delincuentes. Luego de ese hecho, se dieron a la fuga. Piparo también fue secretaria contra la Violencia de género y Asistencia a la Víctima de la Municipalidad de La Plata. En 2021, se sumó a La Libertad Avanza junto a José Luis Espert. Este año fue candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por LLA.En cuanto a quién será. Este lunes, el empresario participó de la reunión del presidente electo con Alberto Fernández. Posse es director de Proyectos de Aeropuertos Argentina 2000 y también fue gerente general de la Unidad Negocios Sur de Corporación América, el conglomerado dirigido por el empresario y exjefe de Milei Eduardo Eurnekian. Se recibió de ingeniero industrial en la ITBA y fue director de proyecto del Corredor Bioceánico Aconcagua, una iniciativa privada para unir los océanos Atlántico y Pacífico por medio de un corredor ferroviario de alta tecnología.Milei se conoció con Nicolás Posse en 2008 cuando entró a trabajar en Aeropuertos 2000. El ingeniero fue el encargado de recaudar dinero de grandes empresarios para la campaña del liberal.El domingo, Milei mantuvo una reunión con Mauricio Macri para ultimar los detalles de los ministerios de Seguridad, Defensa y Economía. Lo que se da por hecho es que Patricia Bullrich no encabece ninguno de los ministerios mencionados"El ministro de Economía ya lo tengo definido, pero no lo voy a decir porque me lo están torpedeando desde el gobierno actual", detalló el Presidente electo. Sin embargo, entre los nombres que circulan, hay algunos muy cercanos a Mauricio Macri, como Federico Sturzenegger y Luciano Laspina.En tanto, el ministro de Seguridad podría ser de la esfera de la vicepresidenta electa Victoria Villarruel. “Por ahora al ministro lo mantenemos en reserva", dijo Javier Milei.