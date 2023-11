Alberto Fernández llamó a la "reflexión" en UP y aseguró que no se siente "responsable de la derrota"

Luego de su reunión con Javier Milei en la Quinta de Olivos, Alberto Fernández aseguró que no se siente "responsable de la derrota" en el balotaje y consideró que Unión por la Patria "debe replantearse cosas" de cara al futuro. “Es evidente que no hemos podido sintonizar con mucha gente del pueblo", resaltó.El presidente saliente brindó una entrevista con el canal colombiano NTN24, donde realizó una primera aproximación a las razones de la derrota de la coalición: “Es evidente que no hemos podido sintonizar con mucha gente del pueblo, porque este es un gobierno que ha atravesado cuatro años de muchos problemas”.En esa línea, enfatizó: "No me siento responsable de la derrota, nuestro espacio debe replantearse cosas. Estoy llamando a la reflexión, no estoy buscando culpables".Consultado por su encuentro con Milei, manifestó: “Los cambios en democracia deben ser siempre fáciles. Lo que hablé con él queda entre él y yo”.De todas maneras, reveló: “Era una reunión institucional, que reclamaba seriedad, pero fue una reunión cordial, amable, que se prolongó por más de dos horas". De hecho, indicó que en la cumbre entre ambos pudieron desarrollar “temas nacionales e internacionales”.A su vez, compartió buenos deseos para la gestión del libertario para los próximos cuatros años. ”Ojalá el nuevo presidente haga las cosas bien, no comparto muchas de sus miradas, pero si le va bien, le va bien a la Argentina, y yo no quiero ser un obstáculo”, dijo.Por último, habló sobre su futuro tras el 10 de diciembre: “Probablemente viaje a España porque tengo algunas ofertas de universidades allá. Posiblemente aproveche para tomar distancia y dejar que el nuevo presidente trabaje”.