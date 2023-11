Alberto Fernández: "Mientras fui presidente dos o tres veces apareció algún arma enfocándome con el láser al helicóptero"

El presidente Alberto Fernández reveló que durante su mandato "dos o tres veces" apareció una "mira telescópica" dentro del helicóptero en el cual se trasladaba, y que esos hechos tuvieron lugar "después" del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández, el 1 de septiembre de 2022. Además le hizo una advertencia a Javier Milei sobre Mauricio Macri."Mientras yo fui Presidente, dos o tres veces, mientras viajaba en helicóptero de Casa Rosada a Olivos, me apareció una mira telescópica dentro del helicóptero", señaló Fernández en una entrevista publicada este domingo en el diario Perfil. El mandatario explicó que vio que "un rayo láser, una mirilla,".Pese a la gravedad del hecho, dijo "no creer" que el potencial agresor "haya pretendido tirar el helicóptero". "y nos callamos porque dijimos 'no hagamos un problema con esto'", detalló el presidente saliente.En esa misma entrevista, Fernández sostuvo que "las familias de los que hacemos política, así como amenazan a la familia de (Sergio) Massa, viven permanentemente amenazadas en las redes sociales, o amenazadas por email o amenazada por WhatsApp, permanentemente".Por otro lado, el Presidente que terminará su mandato en días, criticó a la coalición de Juntos por el Cambio por acordar con La Libertad Avanza: "", sostuvo.Fernández calificó a la "derecha no democrática", en alusión a LLA, como una "derecha que reivindica el terrorismo de Estado" y "homofóbica, que dice que las mujeres están en iguales condiciones que los hombres", que "desprecia la educación pública y dice que es una escuela de adoctrinamiento", enumeró., porque también ahí no todo es derecha. El radicalismo no era un partido de derecha, (Raúl) Alfonsín hizo un partido de centro izquierda con el radicalismo", consideró.También analizó que. Para Fernández lo que Carlos Menem "lo que entendió en su momento era que para resolver el problema inflacionario había que lograr reducir el déficit fiscal al máximo, que el déficit se lograba con ajuste, y que cuando con el ajuste no alcanzaba, se lograba rematando las joyas de la abuela, decíamos en aquel entonces", en referencia a las privatizaciones, que Milei propugna.Al mandatario "lo que le impresiona" es que "aquella política, que además contó con la convertibilidad, que en su nueva versión se llama dolarización, pretenda repetirse, porque esa lógica destruyó la economía argentina, la industria nacional, dejó 18 puntos de desempleo y la verdad es que no dejó un buen resultado".Sobre", y evaluó que "necesita volver a llegar al poder para seguir haciendo negocios"."Fue por eso que quiso ser presidente -dijo Fernández sobre Macri-, para hacer negocios con los parques eólicos, para hacer negocios con los peajes, para hacer negocios con el correo. Para eso quiso ser presidente, espiaba a los propios tratando de controlar, para ver si tenían negocios que no le habían declarado los propios.De todos modos, rechazó que Macri sea un "extremista libertario" pero manifestó sus deseos de que el expresidente "entienda que es un tiempo cumplido para la Argentina el de él". Por eso, evaluó que la victoria de Milei encuentra a Macri como un "oportunista que se para al lado de aquél que venció a los que lo vencimos a él, es un acto de oportunismo"Consultadoo sobre qué consejo le daría a Milei, el Presidente respondió:Por otro lado, el Presidente llamó a "estar atentos a que los derechos que en Argentina se lograron, no se pierdan".Y rememoró: "(Angela) Merkel me preguntó una vez por qué la Argentina era tan distinta a otros países de América Latina, y mi respuesta fue por el Estado de bienestar que creó Perón. Vino Néstor, vino Cristina y vine yo, y todos ampliamos derechos. Cada uno hizo su parte para ampliar derechos. Lamentablemente el salario no se recuperó en mi etapa como yo hubiera querido, pero me voy con la tranquilidad de no haber parado ninguna negociación paritaria entre empresas y sindicatos".Asimismo dejó clara su postura de que no será "colaborador" del próximo Gobierno, y lo justificó en estos términos: "No quiero ni poner obstáculos ni ser un colaboracionista. Ninguna de las dos cosas. Lo que quiero es confrontar y dejar en claro lo que somos. Aquel que se sienta peronista, difícilmente pueda participar de esto".Sobre el excandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP)destacó que se puso "al hombro la campaña" y valoró su gestión en el Ministerio de Economía donde "siempre sacaba un as en la manga para resolver problemas".Ponderó también la gestión en el Ministerio de Obras Públicas, a cargo de, y destacó que cuando concluya el mandato, su Gobierno habrá sido el "que más obra pública hizo en Argentina" sin "una sola denuncia de corrupción".