El gabinete de Milei a 10 días de asumir: pocos confirmados, muchos probables y vacancias

El gabinete de, que comenzará a funcionar a pleno desde el próximo 10 de diciembre, comenzó a tomar forma ayer cuando presidente electo confirmó aratificó a Daniel Scioli como embajador en Brasil y que Gerardo Werthein reemplazará a Jorge Argüello en la embajada argentina en los Estados Unidos. Aunque todavía quedan áreas vacantes -muchas de ellas importantes- y varias dudas, como el rol de Patricia Bullrich.Consultado en La Red sobre el rol de Bullrich, Milei no descartó asignarle Seguridad: “Eso se tiene que estar terminando de madurar en estos días. A mí me parece que ha tenido una actividad destacable en esa cartera. Si ella decidiera sumarse, sería una gran adquisición, sería un gran fichaje”, indicó.Dentro del esquema inicial de ocho ministerios que planea instrumentar Milei, la otra duda sería quién encabezará el área de Defensa. En las últimas horas, circuló con fuerza el nombre de, el radical mendocino que acompañó en la fórmula presidencial a Bullrich. En ambas áreas, Seguridad y Defensa, tiene influencia la vicepresidenta electa Victoria Villarruel.También queda la duda de qué cargo podría ocupar el expresidente del Banco Nación Federico Sturzenegger y de quién ocupará la secretaría general de la Presidencia y la Legal y Técnica: para el primer lugar resonó la hermana del presidente electo Karina, que por ahora no tendría un cargo en el gabinete. Para el segundo, se mencionó a Santiago Viola, apoderado del economista libertario en la Justicia.que acompañó al presidente electo a Estados Unidos, será jefe de Gabinete;estará a cargo de Infraestructura y Sandra Pettovello de Capital Humano, dos superministerios que nuclean áreas como Obras Públicas, Transporte, Energía, Minería, Salud, Educación, Trabajo y Desarrollo Social.También ya está confirmadacomo Canciller; a, que ya inició la transición con Wado de Pedro, como ministro del Interior; y aen Justicia.En ANSES quedó confirmado. Aunque en un principio este lugar iba a estar ocupado por Carolina Píparo, el libertario privilegió el acuerdo político con el gobernador Juan Schiaretti, el futuro funcionario es el actual ministro de Finanzas de Córdoba y fue clave en las negociaciones con el organismo nacional por las deudas con la Caja de Jubilaciones de esa provincia.alto ejecutivo deTecpetrol, la empresa de petróleo y gas de Techint.es productor teatral y ex jefe de gabinete de Ángel Mahler en el Ministerio de Cultura de Buenos Aires, trabaja en la conformación de su equipo.El hermano del exintendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, comandará un área clave para el manejo de la conflictividad social porque tendrá a su cargo la coordinación de los planes sociales y la relación con los piqueteros.Fue funcionario con Jorge Triaca e integró los equipos técnicos de Patricia Bullrich. Será el encargado de aplicar la reforma laboral desde el futuro Ministerio de Capital Humano.Secretario de Energía: Eduardo Rodríguez Chirillo. Es especialista en privatizaciones y asesoró al líder de La Libertad Avanza durante la campaña.Secretario de Transporte: todavía vacante, pero suena el nombre de Franco Mogetta, otro dirigente ligado a Schiaretti y actual titular de área en Córdoba.Entre los cargos sin repartir quedan Secretario de Educación, el del Secretario de Salud, Secretario de Obras Públicas, Secretario de Comunicaciones. Las presidencias del Banco Nación, AFI, AFIP y del Banco Central la incógnita en torno al funcionario que estará dedicado a cerrar la entidad monetaria, según prometió el propio Milei en campaña. Emilio Ocampo y Demian Reidel se bajaron de esta carrera.