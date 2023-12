"Respeto las decisiones de Milei": Píparo habló por primera vez sobre su fallido arribo en Anses

No se borran twits, fue un honor que el presidente electo me haya considerado en un primer momento para conducir el Organismo, pero respeto sus decisiones y le deseo la mejor de las gestiones a Osvaldo Giordano y equipo.

Tras la designación del cordobés Osvaldo Giordano al frente de Anses, la diputada nacional Carolina Píparo habló por primera vez sobre su fallido arribo al organismo y adelantó cuál será su futuro de cara a los próximos cuatro años.Píparo eligió la plataforma X (ex Twitter) para sentar posición sobre la decisión tomada por Milei. Lo hizo en respuesta a un comentario de otro usuario, que le pedía que borre su mensaje del 23 de noviembre, en el que confirmaba que se iba a reunir con Fernanda Raverta para comenzar el traspaso de funciones en Anses.“No se borran twits (sic), fue un honor que el presidente electo me haya considerado en un primer momento para conducir el organismo, pero respeto sus decisiones y le deseo la mejor de las gestiones a Osvaldo Giordano y equipo”, manifestó Píparo desde su cuenta personal.“Tal como me comprometí en 2021, seguiré defendiendo las ideas de la libertad desde mi banca”, concluyó.En el mensaje original, Píparo confirmaba que se reuniría el lunes 27 de noviembre con Raverta para iniciar la transición. Incluso, les pedía a los trabajadores del organismo que “no se dejen atemorizar por campañas del miedo ni trascendidos”. “Como siempre, en cada lugar que estuve, voy a dar lo mejor de mí y a trabajar todos los días para que cada persona que necesite de la ANSES reciba de nosotros la mejor atención posible”, comentó.En el primer esquema previsto por Milei, Píparo estaba confirmada en Anses junto con Guilermo Francos en el ministerio de Interior, Mariano Cúneo Libarona en Justicia, Sandra Petovello en Capital Humano, y Diana Mondino, a cargo de Cancillería. Incluso se había asegurado que la dirigente platense sería secundada por Juan Manuel Berón, un profesional que trabajó en la reforma previsional del México.Sin embargo, a raíz del diálogo de Milei con el peronismo no kirchnerista que encabeza el gobernador Juan Schiaretti, finalmente ganó la pulseada Osvaldo Giordano, el ministro de Finanzas de Córdoba. El funcionario cordobés estuvo a cargo de los números de la Caja de Jubilaciones de la provincia, es especialista tributario y un hombre de la confianza de Schiaretti. Entre 1992 y 2014 fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, donde trabajó en temas de políticas públicas en varios países latinoamericanos.Lo cierto es que después de este cambio en Anses, quedó lastimado el vínculo entre Milei y su ex candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires. La distancia entre ambos se corroboró en la Asamblea Legislativa que proclamó como ganadora la fórmula Javier Milei-Victoria Villarruel. Ese día, Píparo ingresó por su cuenta al Congreso, se quedó sentada en su banca y prácticamente no tuvo contacto con el mandatario electo.Después de ser sustituida en Anses, Píparo estuvo reunida al día siguiente por una hora con Milei y su equipo en el Hotel Libertador, donde el libertario montó su bunker de campaña y permanecerá alojado hasta que asuma formalmente como jefe de Estado. Por entonces, La Libertad Avanza dejaba trascender que la ex candidata a gobernadora ocuparía otro cargo en el Gobierno, pero fue la propia diputada quien anticipó hoy que seguirá ejerciendo su banca en la Cámara baja. El 10 de diciembre, además de empezar su mandato como Presidente, Milei deberá tomarle juramento a todos los funcionarios que integrarán su gabinete.