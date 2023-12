Qué refacciones hará Milei en la Quinta de Olivos para adaptarla a sus perros

Pese a insistir en que "no hay plata", el presidente electo Javier Milei prepara refacciones valuadas en casi 100 millones de pesos para la Quinta de Olivos, con el objetivo de adaptarla a sus perros mastines ingleses."Mi hermana está viendo cómo adaptar la Quinta de Olivos para que lleve a mis hijitos de cuatro patas", confesó Milei hace unas semanas en una entrevista sobre el arribo de Murray, Milton, Robert y Lucas a Olivos.Algunas refacciones ya comenzaron, y otras no. Los extensos jardines son uno de esos espacios que necesitan los perros de Milei para poder "realizar sus actividades diarias", señalaron desde el entorno del futuro mandatario a Tiempo Argentino.Según explicaron al medio, las refacciones en Olivos se harán para reacondicionar varios espacios, externos e internos, de la propiedad. Las mejoras en los espacios verdes comprenden trabajos de parquización, poda y cambios en los parques.Una de las restricciones de "confidencialidad" impuesta por la Secretaría de la Presidencia, que desde el 10 de diciembre dirigirá Karina Milei, es que los obreros, arquitectos y diseñadores de la empresa que realice las reformas, tienen prohibido el ingreso con teléfonos celulares."Los responsables deberán arbitrar las medidas necesarias para que el personal a su cargo conozca esta prohibición para evitar vulnerar las medidas de seguridad pertinentes", enuncia el documento licitatorio al que accedió Tiempo Argentino.Solo cuatro firmas privadas presentaron los presupuestos y estimativos de costo de obra: Destino Verde SRL es la empresa que presentó los costos más bajos, alrededor de 95 millones de pesos. Construparq SRL, otras de las firmas interesadas en concretar las refacciones, presupuestó 111 millones de pesos; mientras que la Cooperativa de Trabajo Fray Mocho, alrededor de 122 millones. La firma que se posiciona en el último lugar, dado que presentó el presupuesto más caro ($161 millones) es GRUB SA.Destino Verde SRL es la única firma que anteriormente trabajó en la residencia. A los pocos meses que Mauricio Macri asumió la presidencia, fue contratada para tareas de mantenimiento en todos los espacios verdes de la Quinta de Olivos: corte de césped, barrido y chequeo de condiciones de los árboles, entre otras tareas.Esta misma empresa, concretó distintas obras en parques y jardines en Campo de Mayo, en los jardines verticales de la Autopista 25 de mayo y en la Universidad Nacional de Moreno."No será la única obra que se lleve adelante en los próximos meses", adelantó el entorno de Milei a Tiempo Argentino. "Si bien aún no está definido, el interior de la residencia tiene que ser adaptado para que puedan vivir los perros", agregó.Los perros de Milei ocupan un lugar preponderante en la vida del Presidente electo, cada uno de ellos tiene su propio espacio dado que suelen pelearse y lastimarse entre ellos. Por tal motivo, resultaría necesario que estos mastines que pesan -actualmente- más de 70 kilos vivan en espacios separados como están acostumbrados.