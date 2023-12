Randazzo, sobre Milei: "Le he dicho que cuente con nosotros para resolver todo lo que necesite en la Argentina".

El diputado nacional Florencio Randazzo manifestó su respaldo a la presidencia de Javier Milei. "Le he dicho que cuente con nosotros para resolver todo lo que necesite en la Argentina", remarcó en referencia al paquete de leyes que ingresará al Congreso."Creo que es importante que la política se reivindique con la sociedad, que vuelva a crear ese vínculo de confianza que se ha perdido durante los últimos años, producto de la mentira, de la falta de coherencia, de no respetar lo que se dice", aseveró el legislador.Sobre la designación del riojano Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, Randazzo señaló: "Eso es una decisión que le correspondía al presidente de la Nación. Ha elegido a alguien de su espacio"."No he tenido ninguna charla, de cualquier manera soy un hombre muy respetuoso, lo he sido durante toda la campaña. Javier Milei ha competido como establecen las leyes de nuestra constitución y las leyes de la democracia, y ha ganado en su ley. Así que me parece a mí que es importante respetarlo y darle la oportunidad de que pueda resolver los problemas estructurales que tiene la Argentina". Cabe señalar que Randazzo sonó fuerte para presidir el cuerpo.