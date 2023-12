El Gobierno anunció la suspensión de la pauta oficial en los medios por un año

#Política | El portavoz presidencial confirmó que el Gobierno suspenderá la pauta a los medios de comunicación por un año. pic.twitter.com/ru0MjZdXvm — Política Argentina (@Pol_Arg) December 12, 2023

El Gobierno nacional anunció este martes quedentro de las primeras medidas de ajuste fiscal, el resto se conocerán en el comunicado por la tarde del ministro de Economía,"Queda suspendida la pauta a los medios. Queda suspendida por el término de un año", precisó el vocero presidencial,en conferencia de prensa en Casa Rosada, en la respuesta anterior había insistido que el Gobierno comenzó "la revisión de los contratos y de cada uno de los nombramientos del Estado en el último año".La conferencia de prensa fue antes de la reunión de Gabinete que encabeza el presidente Javier Milei desde las 8.30. El vocero volvió a señalar que "la situación es crítica" del país y remarcó que el Gobierno recibe "una Argentina con 45% de pobreza y 200% de inflación anualizada, con problemas de empleo, de salario y en el comercio exterior".En ese contexto, Adorni adelantóy que se sancionará a aquellos trabajadores que se nieguen a brindar información. “”, remarcó.Sobre lo que consideró que “el empleo militante es el que nace por cuestiones políticas y de caja”, y afirmó que, “. "El Estado tamaño elefante no puede seguir existiendo", señaló."El objetivo es hacer lo imposible en el cortísimo plazo, no solo de cumplir lo prometido, sino de evitar la catástrofe porque estamos en una de las crisis más profundas de la historia y además nos encaminamos a una hiperinflación y la decisión es evitarla", remarcó Adorni frente a la prensa.Y agregó: "La inflación que vamos a evitar seguramente sea mucho más devastadora que la hiperinflación de los 1989 y 1990”, aseguró.Al referirse a la protesta social, Adorni planteó que el precepto del Gobierno nacional es que "dentro de la ley todo, fuera de la ley nada". Si bien no dio muchas presiciones, subrayó que eso "se va a cumplir a rajatabla y no va a haber excepciones".