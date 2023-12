Los ganadores y perdedores de las medidas de Caputo: el informe del CEPA sobre el impacto del ajuste

En la primera semana del gobierno de Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una serie de medidas que marcarán el rumbo de las políticas económicas del nuevo mandato. Un análisis detallado realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) arrojÓ luz sobre las implicaciones de estas decisiones, identificando a los sectores que se verán afectados y aquellos que podrían beneficiarse.

En este marco, el informe del del CEPA señaló que aproximadamente el 67% del ajuste propuesto recaería en trabajadores activos, pasivos y pequeñas y medianas empresas (pymes). Entre las medidas que afectarían a estos sectores se incluyen la reversión de la eliminación del impuesto a las ganancias, recortes en transferencias a provincias, suba de tarifas y transporte, congelamiento de planes Potenciar Trabajo y la posible pérdida de empleo en obras públicas.

La mega devaluación beneficia sustancialmente a aquellos sectores dolarizados previamente y que reciben flujo en dólares por su actividad económica. El blanqueo de capitales, según el proyecto de ley, se aplicará con tasas diferenciales, del 0% para fondos en Argentina y el 5% para fondos en el exterior. La gestión anterior había enviado un proyecto de exteriorización que contemplaba alícuotas crecientes del 5 al 20% a medida que se demorara la declaración de bienes. La incertidumbre radica en si será una exteriorización similar a la realizada por el gobierno de Cambiemos, sin el requisito de ingresos de las divisas o si se exigirá que ingresen.

La devaluación, combinada con el aumento de los derechos de exportación y del Impuesto PAIS, no solo está generando cambios en los valores del comercio exterior, sino que, fundamentalmente, está acelerando el ritmo inflacionario, según un análisis detallado.

Si hablamos de seguridad social, el recorte en la seguridad social asciende a 0,4% del PBI, según indicó el propio Ministerio de Economía. De hecho, la intención de suspender la movilidad jubilatoria podría resultar en aumentos discrecionales por debajo de la inflación. Asimismo, el estudio denuncia que no se especificó si se continuará con la política de bonos para haberes mínimos, lo que podría significar una reducción nominal del haber mínimo del 34%, además de la incertidumbre sobre la continuidad de políticas como medicamentos gratuitos del PAMI y refuerzo alimentario. Respecto de los escenarios posibles, se plantean tres escenarios posibles, que incluyen la suspensión de la movilidad jubilatoria, la eliminación del bono para haberes mínimos o la continuación del bono, aunque este último podría irse licuando en paralelo con la inflación.

En relación a los recortes de subsidios al transporte, el informe advierte la posibilidad de que el boleto en el AMBA flutúe entre 800 y 1000 pess. Asimismo, los precios de los combustibles experimentaron un significativo aumento, alcanzando entre un 35% y un 40% tan solo el 13 de diciembre. Esta alza se sumó a un incremento cercano al 30% registrado la semana anterior. En términos generales, en los últimos diez días, las naftas han experimentado un aumento del 82%. Esta rápida escalada de precios tiene repercusiones sustanciales en diversos sectores, ya que afecta directamente el costo de levantar la cosecha, encarece la distribución, eleva los costos de cargar el tanque y tiene efectos notables sobre el transporte público.

En relación a las economías regionales, aunque mejoran su valor exportador, se ven afectadas por retenciones del 15%. Asimismo, la industria exportadora se enfrentaría aumento en derechos de exportación (DEX) al 15% y los trabajadores serían los más afectados "dada la suba de costos por importación y fletes y caída de actividad económica".En relación a Bienes Personales, el informe señala que se propone reducir la alícuota por año desde 1,5% hasta llegar al quinto año a 0,8%. Se puede pagar cinco años anticipados con la alícuota más baja y después no se presenta declaración jurada. Cuanto mayor sea la cantidad de años anticipados, menor será la alícuota. Esta propuesta es similar a la realizada por el Gobierno de Cambiemos, conjuntamente con el blanqueo aprobado en 2016, a los efectos de incentivar la declaración. Aunque el Congreso frenó su reducción total, se fijó una alícuota mínima de 0,25%.Respecto a la, se plantea la pregunta de si se eliminarán las licencias no automáticas, lo que podría significar una apertura importadora que podría afectar la producción local y favorecer a importadores e intermediarios.En cuanto al, se propone que el BCRA ofrezca un bono en dólares para importadores de bienes y servicios que podrán suscribir en pesos, voluntariamente, hasta el valor del stock de su deuda comercial externa. Estos bonos serán pagaderos en dólares al vencimiento que se conocerá al momento de su oferta, pero podrán extenderse hasta 2027 y rendirían un 5% anual, con opción de rescate anticipado en pesos al tipo de cambio oficial. A diferencia de otros instrumentos de cobertura, este instrumento es pagadero en dólares.Tales medidas han llevado a la actualización de las listas de precios tanto antes como después de la devaluación, impactando directamente en el consumidor y en la cadena de producción y a pesar de las críticas a las regulaciones estatales por no funcionar, la ortodoxia económica estima que hay una. Hay que recordar que la victoria de Milei en el ballotage ha desencadenado un aumento significativo de precios al presumir la eliminación de controles y regulaciones.En este sentido, según el informe,Por ello, considerando las variaciones desde el inicio de 2023, los precios de alimentos a noviembre equiparan los precios de CCL al mismo mes. Situación que plantea interrogantes sobre la justificación de un nuevo aumento de precios en diciembre si el dólar paralelo se mantiene estable.En esta línea, se espera que el recorte en la demanda interna, propuesto como medida para contener la inflación, resulte en un encarecimiento brutal de productos, afectando el poder adquisitivo y desacelerando la actividad económica. La caída de la demanda interna no tendría efectos en productos saldos exportables, como algunos de la canasta básica alimentaria.También, las condiciones de libre mercado en servicios públicos pueden limitar el acceso de una porción creciente de la población a servicios esenciales como luz, gas y agua.Respecto de las importanciones, aunque se ha eliminado el requisito formal de contar con una SIRA autorizada para acceder al mercado de cambios para pagar importaciones, hasta el momento solo se autorizó el pago diferido de nuevas importaciones. Se presume que el objetivo a largo plazo es eliminar estos plazos, generando un superávit de cuenta corriente mediante un tipo de cambio alto y una disminución de las importaciones por recesión económica.El anuncio de que los planes Potenciar utilizarán el presupuesto del año 2023, y la presunción de que los montos estarán vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM), plantea preocupaciones sobre la posible congelación de dicho salario. Este escenario tendría repercusiones en varios aspectos, afectando los ingresos de distintos sectores.Si se congelara el SMVyM, más trabajadores se encontrarían por encima de este límite, lo que podría resultar en un aumento en la cantidad de trabajadores sujetos al impuesto. Sin embargo, cabe señalar que se propone dejar sin efecto la reciente reforma, lo que podría moderar este impacto.