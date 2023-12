19.12.2023 / POLÉMICA

Bullrich cometió un error en inglés y chicaneó a Cristina

"Yo sé inglés", dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al cometer una mala pronunciación en ese idioma. “I speak English perfectly, I went to an English school so I can speak English, but... hablo inglés perfecto, fui a una escuela inglesa, pero... lo dije mal, qué va a hacer”, dijo.