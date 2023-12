Milei confesó que fue a votar en Boca por "lealtad" a Macri y acusó a Riquelme ordenó su "escrache"

el presidente Javier Milei utilizó una entrevista para volver a meterse en las elecciones que hubo en Boca Juniors, donde Juan Román Riquelme aplastó a la fórmula opositora que el dirigente libertario apoyó y que estaba integrada por Mauricio Macri

Pese a haber argumentado sobre una presunta situación de "extrema gravedad" para justificar la derogación o modificación de más de 300 leyes por decreto, hecho que provocó multitudinarios cacerolazos, y en medio de la inflación galopante generada por las medidas del ministro de Economía, Luis Caputo,En síntesis, quien ejerce la primera magistratura de la Nación aseguró que el domingo pasado sabía cuál iba a ser el resultado de las elecciones en el Xeneize, pero que decidió participar de igual modo por una cuestión de "lealtad" a Macri, quien competía como candidato a vicepresidente y le entregó apoyo para el balotaje y de cara al Congreso., fue la primera respuesta del mandatario, que luego denunció que el nuevo presidente de Boca ordenó que lo insulten y rechacen durante todo su paso por la Bombonera para votar., afirmó Milei en diálogo con Jonathan Viale en Radio Rivadavia.Y amplió: “Fueron 20 personas a putearme. Yo sabía que iba a pasar, que iban a mandar a gente a putearme, ¿pero me tengo que dejar intimidar por un conjunto de patoteros?”.Lo curioso es que lo que verdaderamente sucedió se puede ver en los múltiples videos que circulan en redes sociales y medios de comunicación. Desde que Milei se bajó del vehículo oficial que lo llevó al estadio de Boca hasta que se subió al mismo luego de sufragar, fue insultado, rechazado y recibió cánticos que indicaban que el "club es de los socios". Esto fue durante toda la caminata exterior al predio, al ingresar al estadio, adentro de las carpas y en el mismo recorrido para salir, por cientos de personas y todas diferentes según dónde pasaba el economista liberal.Otro punto interesante de las declaraciones de Milei, fue cuando detalló por qué profundizó su apoyo a la fórmula que encabezaron Andrés Ibarra y Macri: “En la vida hay que ser leal. Hay que tener lealtad. Macri tuvo un gesto muy noble y desinteresado ayudándome a mí, ¿cómo no voy a ir yo a ayudarlo?”.Los comicios en el Xeneize iban a llevarse a cabo inicialmente el 2 de diciembre, pero fueron postergados por distintas presentaciones judiciales del macrismo hasta que finalmente se celebraron en el campo de juego de la Bombonera el pasado domingo 17 de diciembre. Riquelme ganó unas elecciones históricas ante la fórmula de Macri: el máximo ídolo sacó 30.318 votos contra los 15.949 que tuvo la fórmula opositora, casi el doble de voluntades de socios y en términos porcentuales arriba de 30 puntos de diferencia.En total, hubo 46.402 socios que concurrieron para expresarse en las urnas en los comicios más concurridos de la historia del fútbol argentino en el nuevo milenio y uno de los más significativos en el mundo después de lo sucedido en el Barcelona de España en 2010 (57.088 votantes), 2021 (55.611), 2003 (50.745) y 2015 (47.270). Con sus 30.318 votos a favor, Riquelme fue uno de los presidentes más votados detrás de los 35.021 apoyos que recibió Sandro Rosell en Barcelona en el 2010 en las elecciones más populares del fútbol a nivel mundial.El jefe de Estado dijo que su presencia en la Bombonera fue además un gesto de “gratitud” hacia su ídolo, Martín Palermo, quien hubiera sido nominado como director técnico si la oposición triunfaba en los comicios. “Se llama gratitud, yo he sido fanático de Palermo toda la vida y el día del gol con la muleta no me caí a la cancha porque mi papá me agarró del cinturón”, recordó en alusión al tercer gol del Titán en el histórico triunfo 3-0 del Xeneize ante River en la Copa Libertadores del 2000. Milei es socio número 76.296 del Xeneize, posee las cuotas al día y votó en la mesa 19.