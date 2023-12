¿Minorías? ¡Afuera!: Mujeres, personas con discapacidad, ambientalismo, comunidad LGBTIQ+ y todo lo que excluye el gobierno de Milei

La ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar; la presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Gabriela Troiano; y la ministra de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, en esta nota.

sortea nuestro patrimonio y defrauda al trabajador con el cuento de la libertad y el libre mercado, dando lugar a que los más poderosos puedan con más fuerza imponer sus intereses sobre la vida y el bolsillo de las mayorías.

El resultado electoral de la segunda vuelta le dio un triunfo contundente al candidato libertario sacudió y puso en estado de alerta tanto a los feminismos como a personas con discapacidad, ambientalistas, comunidad LGBIQ+ y otros movimientos sociales en el país.La eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad -tal como prometió Javier Milei durante su campaña, en un video que se hizo viral en agosto- y la intención de “construir mayorías” para derogar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sus expresiones en relación a la discapacidad revistiendo ignorancia y discriminación, asicomo su postura respecto del matrimonio igualitario o su negacionismo del cambio climático ponen en estado de alerta máxima a quienes defienden las agendas de las minorías y el progreso. Las declaraciones sobre privatizar el mar, las amenazas a los derechos de las minorías, de la diversidad sexual y los feminismos, pueden ser apenas la punta de un iceberg que promete ir por otras conquistas. Política Argentina consultó a distintas voces de los sectores que se ven por fuera de la agenda oficial que presenta el gobierno nacional para analizar el escenario futuro con una ultraderecha que tras la publicación de un DNU que deroga 300 leyes demostró que viene a hacer lo que prometió.Al respecto se refirió la presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI),quién expresó la preocupación de esta comunidad por la desprotección de algunas de sus garantías como el cupo laboral para las personas con discapacidad (PCD), la accesibilidad en el transporte, la autonomía social y económica, el acceso a la educación en igualdad, entre otras conquistas que revisten carácter de garantías producto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las PCD, a la cual adhiere Argentina, tanto como a su Protocolo Facultativo. Dicha Convención se ratifica en el año 2006 mediante la aprobación de la Ley 26378 por parte del Congreso Nacional donde la misma queda incorporada al artículo 75 inc.22 de la Constitución Nacional otorgándole jerarquía jurídica, es decir, que ni el Estado Nacional, provincial o municipal pueden desconocerla. “Las PCD a través de la Ley 26378 que le da rango constitucional a la Convención sobre los Derechos de las PCD, establece que son sujetos de derecho y toda la legislación debe contemplarlas, este gobierno demostró con su DNU que no hay perspectiva en discapacidad y no hay ninguna medida de acción reparatoria para las PCD en lo que es garantizar la dignidad inherente al ser humano como el acceso a la salud, al trabajo, a una educación inclusiva y también una perspectiva muy específica de protección a niños y niñas con discapacidad, un empoderamiento a las mujeres con discapacidad, el acceso a la salud, y a los mecanismos de acceso a la salud reproductiva”, planteó Gabriela Troiano a Política Argentina. Es esperable la preocupación de la referente de REDI, puesto que en numerosas oportunidades el Presidente se mostró no sólo indiferente, sino también ignorante sobre los derechos de las PCD: vale recordar que Milei fue denunciado por “denigrar públicamente a las personas con discapacidad” ante el Ministerio Público Fiscal y el INADI por afirmar que él podría “aplastar aún en silla de ruedas” al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Más tarde el 6 de septiembre de 2023, la Asociación de Síndrome de Down Argentina repudió el uso de la palabra “mogolico”, que Milei utilizó como insulto contra el economista Roberto Cachanosky. Mientras que también circula un video de una entrevista a Javier Milei realizada en 2019 en el programa de la Televisión Nacional de Chile “Vía Pública”, donde ante el comentario del entrevistador de que “hay momentos donde las sociedades requieren ser representadas, como una guerra”, sostiene: “La guerra es un problema de estados, no de individuos. Si los individuos creen que tienen alguna falencia mental por la cual no pueden hacerse cargo de su proyecto de vida, no tienen porqué estar complicando la vida al resto”.expresó Troiano sobre la escueta mención a las PCD en el la agenda oficial, más precisamente en el decretazo del gobierno libertario. Al tiempo que también hizo alusión a las PCD enmarcadas en las leyes laborales que busca derogar LLA: “Si bien dice que se van a cumplir las leyes no menciona nada acerca de el cumplimiento del cupo laboral del 4% para PCD, y cuando se habla de los despidos también hace mención de mantener el trabajo de las PCD, en pos de cumplir con este cupo que ya hace 40 años está establecido por ley. Por esto en esta rescisión de contratos deberían descartar a las personas con discapacidad, porque antes de hacer esa prescindencia tienen que cumplir con el cupo”. Es que como quien conoce el paño, Troiano comparó lo que pareciera deparar el gobierno de ultraderecha de Javier Milei, con el de su amigo y compañero de alianza, Mauricio Macri. “Es importante recordar que no está resuelta todavía la situación de las 170mil personas que fueron afectadas en el gobierno de Macri al perder su pensión”. “Hay 5 millones de personas con discapacidad, de las cuales sólamente 1 millón 400 tienen CUD (Certificado Único de Discapacidad) y de esto no llegan a 1 millón 200 personas con pensiones no contributivas, de manera que no es cierto que todos las tengan y el empleo tanto como las pensiones son aspectos fundamentales para que las PCD puedan acceder a una vida digna, con autonomía e independiente”, enfatizó.La misma señal de alarma vinculada al decretazo libertario advirtió la ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires“Estamos muy preocupadas por las decisiones que está tomando el presidente, hemos expresado que la posición especialmente de los temas que tienen que ver con el DNU y también con la desjerarquización del área de género es preocupante”. “Hay un proceso de desregulación y eliminación de derechos laborales y proceso de privatización del Estado que afecta a la soberanía nacional y afecta además a la promoción y protección de los sectores que más precisan de la ayuda del Estado y esto afecta especialmente a las mujeres, puesto que lo vivimos durante las crisis, - lo vivimos en los ‘90 y se ve en el mundo con crecimientos extendidos de la pobreza-.. Desde los alimentos, cómo nos curamos, cómo nos vacunamos, qué circuitos hay que llevar en la educación, llevar aspectos básicos de la familia, niños, niñas, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas… Cuando hay un Estado presente, hay una contención. Y cuando hay contención, eso permite mayor autonomía para las mujeres en sus proyectos y procesos laborales, educativos, de transitar una reducción de brechas de participación y laborales también”. precisó. Al tiempo que remarcó queEn sintonía, la Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires,coincidió en que el presidente gobierna para favorecer a los sectores de poder concentrado y cargó contra el decretazo de Javier Milei: “En vez de presentar una mirada estratégica sobre nuestros recursos, nuestros bienes comunes naturales, el trabajo y el crecimiento de la Argentina,Esta es una vieja receta que no escapa de nuestra historia y Néstor Kirchner ya lo describió: ‘poderosos con los débiles y débiles con los poderosos’”.En este sentido la titular de la cartera bonaerense de ambiente, alertó sobre la peligrosidad de dejar afuera de la agenda oficial nacional las problemáticas vinculadas con el medioambiente, y sostuvo que. “Tiene el propósito expreso de borrar al Estado de su rol de garante de derechos, para permitir las tres flexibilizaciones de las que habló Máximo Kirchner, laboral, impositiva y ambiental. El objetivo es generar las condiciones para que los grupos concentrados cuenten con todas las facilidades para explotar nuestros bienes y a nuestros trabajadores, sin importar el impacto en nuestro territorio o nuestra gente”, explicó Vilar sobre las consecuencias del polémico DNU que ya fue judicializado. En este sentido, la ministra provincial explicó que discutir los temas ambientales significa discutir el modelo económico, productivo y social Argentino: “La Argentina cuenta con condiciones naturales privilegiadas, tenemos recursos de gas, petróleo, minerales como el litio, glaciares, lagos, ríos, acuíferos y humedales que conforman grandes reservas de agua dulce, bosques nativos y grandes extensiones de tierras. Son bienes sumamente valiosos y estratégicos para el desarrollo económico y tecnológico, pero por sobre todas las cosas, tienen una importancia vital para el bienestar, o la mera supervivencia, de nuestro pueblo”. “Las modificaciones que se imponen sobre la ley de tierras, aprobada por Cristina en 2011, la ley minera y el Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables, así como la propuesta de derogar la ley de manejo del fuego, tienen el propósito de desplazar la tutela del Estado y allanar el camino para que los grandes grupos económicos concentrados exploten nuestros recursos y se lleven las riquezas afuera”, puntualizó en diálogo con Política Argentina.En este orden, Vilar se refirió a la narrativa que impulsa el gobierno libertario sobre incentivar inversiones privadas y tradujo que “eso que ellos llaman “incentivar las inversiones privadas” va a permitir, entre otras cosas, la venta indiscriminada de tierras a compradores extranjeros, la quema de hectáreas con fines especulativos, la desregulación del control ambiental sobre la actividad minera, y la eliminación de una política pública nacional de transición energética. Sin políticas de Estado que velen por el uso responsable y sustentable de los bienes comunes naturales, vamos a terminar con tierras privatizadas, degradadas y desertificadas, empresas privadas contaminando el agua, el aire y el suelo sin regulación, y comunidades enteras sometidas a lidiar con las crudas consecuencias de la degradación ambiental”. “Nos queda bien en claro cuales son las necesidades y urgencias del gobierno de Milei, empobrecer a nuestro pueblo, rifar nuestros bienes al mejor postor, dejar una Argentina desierta y un Estado desdibujado que renuncia a garantizar los derechos humanos más básicos y elementales como el acceso al agua, a la tierra, a vivir en un ambiente sano”, manifestó.Es que la fórmula ganadora dejó en claro que ni la equidad de género, ni la accesibilidad para las Personas con Discapacidad (PCD), ni la soberanía sobre los acuíferos serán un tema en su agenda de gobierno. No hay intención de fijarla como objetivo ni, menos aún, de financiar ninguna acción estatal que contribuya a políticas públicas vinculadas a estas temáticas. De hecho, al grito de “¡Fuera!” y con un video que no tardó en volverse viral, Javier Milei arrancó de una pared los nombres de una serie de ministerios: Obras Públicas, Trabajo, Salud, Acción Social y, desde luego, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. El problema de esto, entre muchos otros, es que eliminar una política pública no es tan sencillo como despegar un sticker. Sobre todo cuando hay compromisos internacionales firmados por nuestro país y con rango constitucional. En relación a la eliminación y desjerarquización del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la ministra Estela Díaz, consideró que se trata de un problema que echaría por tierra cuatro años de trabajo de construcción del principal rango de gestión de un ministerio donde hubo políticas beneficiosas que crecieron: “. Al tiempo que remarcó que “la línea 144 nacional que articulaba con nuestra línea 144 en la Provincia, con circuitos de asistencia para proteger la vida de mujeres que sufren violencia era una de las políticas más fuertes del ministerio y por eso necesitamos su continuidad; el programa AcompañAR que es una ayuda económica por seis meses con un salario mínimo vital y móvil, que -hoy está muy devaluado pero- es fundamental en situaciones de crisis y de dependencia; así como tenemos 25 equipos interdisciplinarios en la Provincia de Buenos Aires que acompañaban situaciones complejas en esos territorios””. “Pero además lo otro que se plantea es un cambio de enfoque que nos trae a posicionamientos profundamente conservadores pero además estigmatizantes, de mujeres de población trans, negación de las brechas de desigualdad, de la violencia de género, con posicionamientos homofóbicos, transfóbicos, recordemos las imágenes que se han utilizado para describir al matrimonio igualitario que son realmente de un nivel de prejuicio y discriminación muy elevados, por parte de referentes y referentas del sector de Milei. Que desplieguen este tipo de pensamientos, lleva hacia abajo a muchas situaciones que incluso son actos violentos no solo en lo simbólico sino en el ejercicio físico de la violencia y nos abren grandes alertas. Necesitamos vivir en paz, y con el respeto de todas y de todos especialmente en las diferencias que nos constituyen a los seres humanos. El retroceso de esto nos podría llevar a formas de sociedades que han dejado de existir, sociedades que atrasan y que no podemos imaginarnos en un país que fue ejemplo en su paradigma de DDHH”, analizó en nota con Política Argentina.Con respecto al viraje hacia el conservadurismo y el ajuste que deja afuera a sectores fundamentales de la sociedad argentina, minorías y problemáticas Troiano refirió que las decisiones del Gobierno libertario cambiarían la vida de las PCD sustancialmente: “”. Añadió entonces que “la pensión no contributiva es un acto reparatorio del Estado en cuanto a la no intervención en el cumplimiento del cupo laboral que es el trabajo para cualquier persona con y sin discapacidad es el elemento sustancial para garantizarse una vida autónoma e independiente, mucho más en las personas con discapacidad cuyo acceso a sus tratamientos, rehabilitaciones es vital poder tener un sistema de seguridad social”. “En cuanto a esto las reformas que se intentan realizar, creemos que las personas que requieren atención en salud van a ser perjudicadas. Los medicamentos son parte del acceso a una vida digna de las personas y que depende del poder económico, y encima la persona no tiene acceso al trabajo, esto va a ser de muchísimo impacto para las personas con discapacidad como para adultos mayores o personas con patologías como el cáncer”, planteó. Asimismo, visibilizó también en ese marco la relevancia, en el universo de la discapacidad, de la discapacidad psicosocial y cómo impactaría las políticas de Javier Milei al respecto: “Solo se mencionaron nuevos lugares para internación, cuando a nivel internacional se está promoviendo la desinstitucionalización de las personas con discapacidad vinculada a la salud mental. Cuando se plantea la salud mental se hace en el marco de la seguridad, y esto es un tema porque se estigmatizan a las personas con discapacidad psicosocial o con cuestiones de salud mental a lo que se llama peligrosidad y eso es un criterio abandonado en el mundo. A estas personas se les debe dar el trato específico para que tengan una vida en situación de igualdad”.Troiano manifestó en este sentido, la preocupación de las personas con discapacidad de que frente al organismo que concentra todas las políticas públicas vinculadas a su comunidad, la Agencia Nacional de Discapacidad, no sea una persona con discapacidad: “Y no esté incluida en el modelo social de la discapacidad que es el modelo que lleva adelante la Convención Internacional de las PCD. Nosotros siempre nos hemos reunido con aquellas personas que asumen la responsabilidad en la política pública relacionada a la discapacidad, así que esperamos que nos reciban y nos escuchen”. En este mismo orden, la ministra Estela Díaz, también enfatizó la importancia de imponer la agenda de las Mujeres y las diversidades:. “En Argentina hay una larga historia de organización y de conquista de derechos, por lo que asentamos esos encuentros diálogos y organizaciones del tiempo que viene”, destacó. Asimismo, la titular de la cartera ambiental bonaerense también enfatizó sobre lo fundamental de impulsar la agenda ambiental para garantizar calidad de vida: La agenda ambiental sigue en pie y desde el Ministerio de Ambiente venimos reforzando el ambientalismo popular. Vamos a empujar la agenda ambiental con más fuerza, teniendo en cuenta que ahora no existe el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación y la desregulación también afecta el cuidado ambiental. Con la misma convicción de siempre, vamos a velar por este derecho. Hasta ahora, demostramos que en poco tiempo, sólo dos años, logramos jerarquizar las temáticas ambientales por primera vez en nuestra Provincia y marcamos grandes hitos”. “Estamos haciendo una transformación enorme en materia de gestión de residuos y reciclados: desde la educación y concientización en la separación en origen, pasando por la recolección diferenciada, el fortalecimiento del reciclado, el trabajo de las y los recuperadores urbanos y el saneamiento de basurales. En materia de biodiversidad y áreas protegidas también avanzamos muchísimo. Hicimos una inversión inédita de obras en Reservas naturales, incorporamos nuevas embarcaciones, sumamos vehículos para reforzar la movilidad e impulsamos la Ley de Guardaparques que ahora está en normativa provincial. Por primera vez, dimos respuesta a una demanda histórica del sector para mejorar su trabajo de cuidado de nuestros espacios naturales. Trabajamos para la producción sustentable, reconvertir las industrias grandes, medianas, pequeñas y PyMES con mirada de innovación pero también amigable con el ambiente”, marcó. Y destacó que “otro punto importante es la transición energética y atender los efectos de la crisis climática con perspectiva territorial y de adaptación. Estamos transformando con nuestro programa energías limpias la iluminación con luces led en plazas, clubes, instituciones, dependencias municipales, escuelas. Esto no solo tiene un impacto positivo en el ambiente sino que además democratiza el acceso y reduce en un 50% el costo energético, en un momento fundamental para cuidar el bolsillo de los vecinos. Estos son algunos ejes que venimos trabajando en la Provincia. El ambientalismo popular se propone cuidar a la gente y al ambiente, con inclusión social, Buen Vivir y desarrollo. Tener mirada ambiental es clave para una Provincia integrada, garantizando el derecho a vivir mejor y ahora, en esta segunda gestión, renovamos nuestro compromiso; ahora, más fundamental por los tiempos que vienen”.En cuanto a la agenda inclusiva, territorio clave será el de la provincia más poblada del país, donde Axel Kicillof, renovó su cargo como gran rostro visible de la oposición al nuevo Gobierno libertario en la provincia más poblada del país, donde demuestra la distancia ideológica y pragmática dando jerarquía de ministerios a algunas de las problemáticas que Javier Milei niega e invisibiliza. “En la Provincia de Buenos Aires,El mega decreto de Milei ya muestra un importante retroceso no sólo en términos republicanos e institucionales -haber pasado por alto al Congreso de la Nación, la división de poderes y la representatividad de los distintos partidos políticos es preocupante-, sino también en soberanía, desarrollo, industria nacional; ahora, están dispuestos para rifarse”, dijo la ministra Vilar a Política Argentina.Sobre las diferencias de perspectiva respecto de la política pública, Vilar explicó que “Demostró que con trabajo duro, territorio y un vínculo muy cercano con los intendentes se puede poner en lo más alto la identidad y el orgullo bonaerense. Así vamos a trabajar nosotros, continuar, honrar y cumplir ese rol: gestionando, dando respuesta a los desafíos que se vienen, desde una profunda vocación por lo público. Sabemos que podemos cambiar la vida de las y los bonaerenses haciendo valer al Estado, sus herramientas, sus recursos. El Estado somos todos: gobernar es saber redistribuir lo que es propio de todos nuestros vecinos. El gesto de desregular, privatizar, destruir todo mecanismo público y retirar al Estado demuestra que no venían por la casta, sino que el esfuerzo vuelve a recaer injustamente sobre los argentinos: pagando más caro los servicios, los alimentos, el transporte, la salud. A grandes rasgos, lo que es de los argentinos se vuelve más inaccesible para los argentinos”. Mientras que por su parte, su par en el ministerio de Mujeres planteó que “como ministra de la Provincia de Buenos Aires y acompañando a Axel Kicillof, nuestra tarea es cuidar los intereses de las y los bonaerenses y en ese sentido hablamos de defender su calidad de vida, ni más ni menos, y en nuestro caso el abordaje de las violencias por razones de género. La profundización de ese camino de institucionalización que hicimos estos cuatro años con un Estado presente, y ahora buscaremos profundizar esas líneas de trabajo. Lo tendremos que hacer en un camino de enormes restricciones por las decisiones que está tomando el gobierno nacional pero no nos apartaremos de la senda que la igualdad de género es para nosotras la condición para construir soberanía, igualdad y justicia social que sigue siendo la palabra más maravillosa que ha construido esta sociedad”.s”, vaticinó a PolArg. El ajuste de Milei no hace más que profundizar el vacío entre los derechos adquiridos y conquistados por las personas más vulnerables de nuestra sociedad y algunas de las problemáticas más relegadas, y las condiciones de igualdad que garanticen una vida digna y de calidad. La aplicación de un 118% de devaluación sin medidas para reparar las consecuencias en los sectores medios y trabajadores, y echó a perder el Estado de recursos y por consiguiente desmanteló a los pueblos. Empero estas y estos referentes no pierden el foco y muestran estado de alerta y redoble de esfuerzos para seguir protegiendo a los y las más vulnerables. El escenario crítico exige creatividad, trabajo y mucha presencia en el territorio.