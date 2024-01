Massa se reunió con la CGT y acordaron organizar un encuentro con gobernadores

El ex candidato a presidente de Unión por la Patria,se reunió este jueves con representantes de la CGT, y juntos acordaron realizar una mesa con gobernadores y legisladores para definir el futuro del peronismo.Fueron los miembros de la CGT quienes invitaron a Massa al encuentro. Juntos le pusieron lugar y fecha a la reunión de la "reorganización del peronismo": en Mar del Plata a fines de enero y bajo el lemaEl encuentro se llevó a cabo en la sede del Sindicato del Seguro, en Carlos Pellegrini 575 del microcentro porteño, y asistieron los cotitulares Héctor Daer (Sanidad) y Pablo Moyano (Camioneros), además de José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Pablo Flores (AFIP) y el anfitrión Jorge Sola, entre otros.El otro triunviro cegetista, Carlos Acuña (estacioneros), no participó de la reunión por encontrarse en el exterior. En el almuerzo, que tuvo lugar desde las 13 hasta las 17, aproximadamente, los asistentes destacaron la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de hacer lugar a un amparo de la CGT contra el capítulo laboral del DNU de desregulación económica promovido por el Gobierno de Milei.Massa señaló en la conversación que tiene intenciones de "participar" en política en "todo sentido", a lo cual los sindicalistas lo invitaron a formar parte activa en el "reordenamiento del peronismo". El exministro de Economía se comprometió apero desde "la discusión de ideas y no del liderazgo político", aclararon las fuentes, de acuerdo con Télam.La CGT, que realizará un paro con movilización el 24 de enero, le pidió a Massa un informe del impacto de la inflación "sector por sector" durante el primer trimestre del Gobierno de Milei, y convocó al tigrense a una mesa junto a otros sectores del peronismo y espacios afines para la "A partir de esas conclusiones, la central obrera elaborará un programa con "propuestas" para el nuevo ciclo político.destacaron los sindicalistas, al hacer referencia a los votos obtenidos por el expostulante de UxP en el balotaje del 19 de noviembre. A esa última convocatoria Massa respondió que irá "donde lo inviten".