Milei atacó a una cuenta fake de Kicillof pensando que era la verdadera

El presidente Javier Milei atacó a una cuenta fake de Axel Kicillof y le recriminó su paso por el Ministerio de Economía de la Nación durante la última presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Es más, puso en disputa la cantidad de títulos de cada uno. Pero lejos de asumir su insólita equivocación, el mandatario aseguró que esos dichos los "podría haber dicho el verdadero" gobernador bonaerense."Creí que no era necesario recordarle que Usted fue parte de la cartera de economía de un gobierno que inició el ciclo de estancamiento del PIB y caída en términos per-cápita pese a contar con términos de intercambio fabulosos. A su vez, tampoco debemos olvidar su pésima gestión en el acuerdo con El Club de París y la coronación de su mala praxis en materia financiera con su catastrófico accionar en el caso de YPF", tuiteó Milei en respuesta a una publicación del perfil falso del gobernador.Y lanzó: "Tampoco, los argentinos de bien nos vamos a olvidar de su accionar liberticida durante la pandemia.Por ende, sus diversos títulos no han ayudado a que los argentinos puedan vivir mejor, sino todo lo contrario. Es más, me parece que exageró en el cariño a la parte mala de la biblioteca, esa que no es parte de la solución sino del problema".Tras la advertencia de algunos usuarios que se trataba de una cuenta fake, el Presidente mencionó a la verdadera cuenta de Kicillof en Twitter para hacerle llegar el mensaje que le envió al falso Kicillof.Asimismo, le respondió a una publicación en Twitter de Clarín donde dejaba en evidencia su error insólito: "Es que en rigor a la verdad, lo dicho en la cuenta fake es una tontería que bien podría haber dicho el verdadero sin duda..."