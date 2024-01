El Gobierno confirmó que retira el proyecto del impuesto a las Ganancias

El Gobierno confirmó que se retira el proyecto del impuesto a los Ingresos Personales y reiteró que habrá un "ajuste mayor" hacia las provincias a partir de la exclusión del capítulo fiscal y económico de la ley ómnibus que se discute en el Congreso.Así lo indicó el vocero presidencial,, quien señaló al comenzar su habitual conferencia de prensa que ""Ese es nuestro norte y no lo vamos a modificar", insistió.En ese sentido, señaló que el proyecto de la ley ómnibus "tiene el sentido de terminar definitivamente con la inflación en la Argentina y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que eso se cumpla”. Y aclaró, al respecto, que "no hubo ni error de cálculo ni problemas de timing".Respecto a proyecto de un Impuesto a los Ingresos Personales, conocido como"Consideramos que está dentro del paquete de modificaciones del área económica"."Dentro del paquete fiscal", señaló Adorni.En ese contexto, indicó que "retirar el capítulo económico de la Ley de bases no fue una negociación, es simplemente que entendíamos seguir perdiendo el tiempo en discusiones que no tenían demasiado sentido más que retrasar la aprobación".Por eso, recalcó que "se optó por, si el problema está en el capítulo fiscal, quitarlo de la ley y ahora entendemos sin ningún tipo de cuestionamiento hacia el resto de la ley o a algún tema que tenga que ver con el resto de una discusión que no estaba avanzando y la vedad es que la urgencia para nosotros siempre fue una realidad y de hecho siempre nos mantuvimos en la misma posición"."Mientras más rápido mejor, bueno. Estamos en esa línea", concluyó el funcionario.