A cuánto cerró el dólar en la jornada del miércoles: el mercado sigue sobrerreacionando a la rosca política

El billete paralelo volvió a concentrar la atención del día y cerró a $1550 para la venta y $1530 para la compra en las cuevas del microcentro. En tanto, el dólar oficial del Banco Nación terminó la rueda en $1515 para la venta, con una compra en el orden de los $1465, en línea con las pizarras bancarias.

La foto cambiaria dejó, otra vez, la prueba de un mercado que sobrerreacciona a la rosca política y a los rumores sobre el gabinete, mientras la economía real muestra señales de alivio: según el Indec, la actividad rebotó 0,3% en agosto y acumuló una suba interanual de 2,4%.