"Presidente basta de ataques y mentiras": Horacio Rodríguez Larreta cruzó a Milei

El exjefe de Gobierno porteño,, le pidió al presidente Javier Milei que cese con los "ataques y mentiras" hacia su persona, luego de que la noche del jueves el mandatario dijera que el exalcalde de la Ciudad le "pagaba a políticos" para ensuciar su figura.Con un posteo en su Instagram, titulado "Presidente, basta de ataques y mentiras", Larreta le pidió a Milei: "Basta de agravios y mentiras"."Este ataque a López Murphy y a mí, se suma a los que todos los días hace a artistas, periodistas, diputados, gobernadores, presidentes de otras naciones, que piensan diferente a usted", lamentó el integrante del PRO.Sin embargo, el exjefe de Gobierno le aclaró: "Siempre tendrá mi apoyo y colaboración para llevar adelante los cambios que necesita la Argentina, pero"Deseo, como todos, que le vaya bien", concluyó.En la noche del jueves durante una entrevista con TN, el Presidente había apuntando contra el diputado acional Ricardo López Murphy y el ex jefe de Gobierno porteño a quienes acusó de buscar "destruirlo" y "ensuciarlo" durante la campaña presidencial. "En la era digital esas mentiras se caen muy rápidamente, igual que esos traidores que un día dicen una cosa y otro día lo opuesto, como el traidor de López Murphy", expresó Milei.“Hay cosas todavía más oscuras, volvió a buscar fondos para ensuciarme en la campaña presidencial”, acusó Milei a López Murphy y señaló que aquella financiación "se la pedía el mismo jefe que tenía, Larreta”. “Que no se la venga a jugar de honorable porque no lo es”, exclamó y continuó: “Quien movía la campaña electoral de López Murphy terminó recibiendo un bruto cargo con un montón de personas a cargo”, denunció sin mencionar nombres.