Achával abrió las sesiones ordinarias en Pilar: "No me van a convencer que el ajuste es el único camino"

El intendente Federico Achával encabezó la apertura de sesiones ordinarias 2024 del Concejo Deliberante de Pilar. En su discurso detalló la realidad que atraviesan los vecinos, defendiéndolos frente al ajuste del Gobierno de Javier Milei."La salud, la educación, el desarrollo humano y el trabajo son las políticas públicas que vamos a priorizar. Vamos a poner el hombro a cada vecino que lo necesite. No me van a convencer que el camino es que sufra el pueblo para que se beneficien unos pocos", manifestó Achával durante su discurso.El acto se realizó en el Club Municipal Presidente Derqui, en una localidad que había sido históricamente postergada y donde hoy, además del club, son una realidad el Hospital Municipal Presidente Derqui, centros de salud, escuelas, jardines, y el Paseo Antonio Toro. En ese sentido, Achával señaló que "esto es lo que el Estado puede hacer cuando está decidido a gobernar en favor del pueblo".El intendente hizo un recorrido sobre cómo las políticas impulsadas por el gobierno nacional impactan en los vecinos: "Gobernar también es pararse acá en Derqui y ver lo que le cuesta a los vecinos cargar la SUBE, comprar los útiles escolares, ver en el supermercado cómo se dispararon los precios o cómo los adultos mayores ya no pueden comprar sus medicamentos. Vemos todos los días lo que significan las políticas de ajuste. Nosotros creemos que hay otro camino, que gobernar siempre tiene que ser de cara y cerca del pueblo".Asimismo, Achával se refirió a la Universidad Nacional de Pilar: "El gobierno nacional decidió poner freno al nacimiento de la Universidad Nacional de Pilar, el sueño colectivo más importante de la historia de nuestro distrito. Si piensan que con una resolución de espaldas a la gente van a frenarlo es que no conocen al pueblo de Pilar, la vamos a defender".De frente al ajuste que lleva adelante el gobierno nacional, el intendente afirmó que: “Vamos a garantizar el acceso a los medicamentos a toda persona que tenga prescripción médica y no lo pueda pagar. En las dificultades es con más Estado y no con menos. Queremos salud pública, gratuita y de calidad para todos y todas".Luego de haber construido 24 escuelas en su gestión, Achával sostuvo que: “Vamos a asegurarnos que quienes lo necesiten reciban útiles, para que ningún niño en Pilar se quede sin estudiar. La política pública es educar a nuestro pueblo y prepararlo para el presente y el futuro.”Por otro lado, anunció: “Vamos a acompañar a nuestros merenderos y comedores para que a nadie le falte un plato de comida, con acompañamiento alimentario y profundizando el trabajo en los CDI, para que en Pilar nadie pase hambre”.Finalmente, Achával sostuvo que fortalecerá el programa Pilar Trabaja: “Seguiremos trabajando para que Pilar reciba nuevas inversiones productivas, comercios, emprendimientos, con incentivos a la generación del empleo genuino”.