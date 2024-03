Violencia narco en Rosario: Llayora anunció que se reforzaron los pasos fronterizos en Córdoba y pidió la intervención activa del Ejército

En medio de la escalada de violencia narco en Rosario, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, reclamó la “intervención activa” de las Fuerzas Armadas para combatir la escalada de violencia en Rosario -una medida que busca impulsar, entre críticas de otros opositores, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich-, e incluso garantizó “apoyo legislativo” al Gobierno para modificar la Ley de Seguridad Interior.“No pueden ganar la batalla de Rosario, eso tiene que quedar claro, entonces, yo dejaría de lado mezquindades y las posturas políticas. Hay que estar todos juntos contra el narco, no pueden ganar", sostuvo Llaryora en un diálogo informal con la prensa antes de su participación en la Summit 2024 de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham).En ese sentido, señaló que “lo que hace el narcotráfico es una prueba", "”, advirtió el mandatario provincial.“Hoy la consigna es ‘Rosario somos todos’., el Ejército ya es una fuerza de la democracia y tiene que estar acompañando en la lucha contra el narcotráfico en este momento”, remarcó.Al respecto, informó que desde la provincia están "tomando medidas también en Córdoba de refuerzo en las fronteras”.Y agregó: “Acompañamos a (Maximiliano) Pullaro y equipo, sé que está dando una batalla tremenda. Hay que felicitar al gobierno nacional, los vemos a (Patricia) Bullrich y (Luis) Petri trabajando, y les decimos que”.De acuerdo a la Ley de Seguridad Interior, las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en conflictos internos y su rol está limitado a prestar colaboración logística y de coordinación. Pero los pedidos en ese sentido empezaron a multiplicarse a partir de los asesinatos y amenazas que paralizaron el funcionamiento de la ciudad. “Apoyo la intervención del Ejército de manera activa. No quiero que Argentina sea tomada por el narcotráfico como pasó en otros países”, insistió el gobernador.