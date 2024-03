Polémica en Cancillería: diplomáticos de Faurie tuvieron hasta un 70% de aumento

Tras la polémica por las subas salariales al Ejecutivo, funcionarios cercanos al embajador argentino en Chile, Jorge Faurie, recibieron un aumento de hasta 70 por ciento. La decisión fue publicada en el boletín oficial e incluye a diplomáticos de carrera, todos del círculo de confianza de Faurie."Es la banda de Faurie y sus favores acerca del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Se aumentaron hasta un 70% de los sueldos de carrera que luego repercuten en dólares sobre los que se encuentren en el exterior, que seguramente a los que no estén ya, pronto los premiarán enviando afuera", expresaron fuentes diplomáticas a La Política Online (LPO).El poder del ex canciller de Macri en el actual esquema de la Cancillería es cada vez más grande. No solo fue el arquitecto del armado del gabinete de Diana Mondino sino que ubicó a diplomáticos leales en embajadas claves como Brasil y China. Desde su rol de embajador en Chile define cada movimiento dentro del Palacio San Martín.El aumento en Cancillería se produce en medio de la crisis del salariazo en el Ejecutivo que expuso al gobierno y terminó con el secretario de Trabajo, Omar Yasín, eyectado del gobierno.En Cancillería aclararon a LPO que son 7 recategorizaciones que siguen con la normativa del SINEP. "El expediente se inició el 21 de noviembre de 2023. Participa un comité de evaluación del mérito de los funcionarios para acceder a una categoría superior. Ninguno es diplomático", apuntaron.También afirmaron que el aumento no es del 70%. "Figura un 70% porque hace referencia a que le van a pagar el 70% de la Función Especifica del Articulo 87", aclararon.