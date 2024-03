"Voy a ser presidente y vos presidiario": fuerte cruce entre Grabois y Caputo

Si, toto, quedate piola que voy a ser presidente y vos presidiario. https://t.co/ZcoeeWLFZA — Juan Grabois (@JuanGrabois) March 15, 2024

Yo te avisé @JMilei, te van a usar de carnicero, te van a voltear y te van a tirar a la parrilla cuando hayan incendiado el país.



Dejá de creerle a los macristas Caputo y Sturzenegger que te llevan el Diario de Yrigoyen y se te cagan de la risa. Escuchá a la gente que te votó y… — Juan Grabois (@JuanGrabois) March 14, 2024

En medio del rechazo al mega DNU en el Senado,y el ministro de Economía,, protagonizaron un picante ida y vuelta en redes sociales luego de una publicación del dirigente social en la que le hablaba directamente al presidente Javier Milei y le advertí que el titular de Palacio de Hacienda y Federico Sturzenegger se le "cagan de risa".Grabois le había pedido al Presidente que se resignara con la aprobación del decreto luego de que Victoria Villarruel aprobará tratarlo en el Senado. El dirigente le había señalado a Milei en su cuenta de X: ". Escuchá a la gente que te votó y la que no te votó". "Te van a usar de carnicero y te van a tirar a la parrilla cuando hayan incendiado el país", le advirtió.Casi 24 horas después, el ministro de Economía salió a responderle a Grabois por la misma vía: “Ah no, eran de los argentinos. Mala mía".Ante lo que el dirigente social contestó este viernes por la mañana citando el tuir: “”.En el posteo inicial el dirigente de Patria Grande le había pedido al Presidente aludiendo nuevamente a Caputo y a Sturzenegger: “, devolvé la plata a las provincias, las obras a los pobres, el sueldo a los jubilados, que no le falte el plato de comida a nadie, bajate del pony virtual y goberná para el pueblo”.