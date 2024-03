La advertencia de Grabois a Milei: "Te van a usar de carnicero y te van a tirar a la parrilla cuando hayan incendiado el país"

Yo te avisé @JMilei, te van a usar de carnicero, te van a voltear y te van a tirar a la parrilla cuando hayan incendiado el país.



Dejá de creerle a los macristas Caputo y Sturzenegger que te llevan el Diario de Yrigoyen y se te cagan de la risa. Escuchá a la gente que te votó y… — Juan Grabois (@JuanGrabois) March 14, 2024

En medio de la interna fogoneada de La Libertad Avanza por l a decisión de Victoria Villarruel de tratar el DNU en el Senado , el dirigente socialle advirtió al presidente,te van a voltear y te van a tirar a la parrilla cuando hayan incendiado el país".", le escribió ex precandidato a presidente de Unión por la Patria al líder libertario a través de la red social X donde le pidió al Presidente: "que te llevan el Diario de Yrigoyen y se te cagan de la risa. Escuchá a la gente que te votó y la que no te votó".Ayer finalmente algo se rompió en la relación entre el jefe de Estado y la vicepresidenta, luego de que la titular del Senado diera lugar al pedido de una sesión para tratar el DNU en la cámara alta. Pese a que desde LLA buscan bajarle el tono a la polémica y aseguran que el comunicado contra Villarruel tenía como objetivo cuestionar "a la casta política", funcionarios del Ejecutivo señalaron públicamente que "fue un error" ceder a la presión de los senadores de la oposición.Y le reclamó que "la comida no llega, están fundiendo las cooperativas, las PyMEs y las empresas, se manotearon todas las obras de las barriadas, arruinaron a los jubilados... la paciencia de la gente se acaba, mientras a vos te metieron en la jaula del león y te alimentan de la carne de los humildes, te engordan, te ceban... el gato caníbal, el pato con borcegos y la hiena con botas,, graficó fuertemente el dirigente.En su posteo Grabois también le pidió: "las obras a los pobres, el sueldo a los jubilados, que no le falte el plato de comida a nadie, bajate del pony virtual y goberná para el pueblo"."Sino será trágico para vos y para toda la Nación", le advirtió al concluir.