El "desleal" Milei, la "infiel" Villarruel, la "tarotista" y los trolls que paga la AFI: arde la interna libertaria

La inclusión del DNU 70/2023 en el temario del Senado expuso a flor de piel la interna libertaria. Pese a los intentos de dilatar su tratamiento en el recinto, a la vicepresidenta Victoria Villarruel no le quedó alternativa que ceder el pasado martes luego de los insistentes pedidos de Unión por la Patria y otros sectores de la oposición no kirchnerista. Sin embargo, le trajo durísimas consecuencias puertas para adentro. Javier Milei la acusó de "traidora" y su hermana Karina de “trepadora” y de llevar adelante un “complot” político.En la Quinta de Olivos estaban furiosos luego de conocer la decisión política de Villarruel respecto al DNU de desregulación económica. Allí hubo insultos y descalificaciones personales. Desde entonces, Santiago Caputo activó el “ejército de trolls libertario” contra la Vice: los “tanques” pagados por la AFI reflejaban la calentura del Presidente.La “troika” hablaba de “los delirios de Victoria” y la acusaban de un complot político con “la casta”. Karina Milei la acusó de “trepadora” y de llevar adelante un “complot” político, mientras que el mandatario de "traidora" e "infiel".En paralelo, Villarruel se mantenía atrincherada en su despacho de la Cámara alta y respondía frente a los inquisidores emisarios de la Casa Rosada: "Sólo aplico el reglamento del Senado”. Asimismo, lanzaba dardos envenenados contra la secretaria general de la Presidencia: la llama “la tarotista”. Tampoco se salvaba el Presidente, a quién lo acusa de "desleal". No le perdona que haya incumplido el pacto sobre los ministerios de Seguridad y Defensa. Carteras ocupadas por Patricia Bullrich (PRO) y Luis Petri (UCR), respectivamente.Sin embargo, la pelea libertaria inició el día que Milei ganó las elecciones. Esa noche -alrededor del hotel Libertador- Villarruel desplegó carteles a su favor. Karina le impidió subir al estrado con su hermano y bloqueó cualquier deseo de meter mano en el futuro Gabinete. A partir de ahí, la titular del Senado armó su propia rosca política: tiene agenda propia y se reúne con el “círculo rojo”. También recorre el país y participa de festivales con gobernadores e intendentes. La antítesis de Milei, que los odia.Aunque eso no es todo. Villarruel comenzó a “coquetear” con Mauricio Macri. Tuvo un encuentro secreto en diciembre con el ex presidente que despertó en Olivos todos los fantasmas. Según trascendió -y nadie nunca desmintió- que la Vice expresó que estaba dispuesta a continuar el proyecto libertario, en caso de que Milei se “mancara”.Por eso el miércoles en Olivos se enfurecieron: “Nos quiere boicotear”. En verdad, la Casa Rosada estuvo floja de reflejos. Se sabía hace desde hace varias semanas cuál era el destino del DNU en el Senado.Tras el contundentes rechazo al DNU y con el objetivo de calmar las aguas, Villarruel difundió un vídeo donde ratificó su compromiso con Milei. ''Mi compromiso con Argentina y Milei es inclaudicable. Desde el momento en que me pidió que lo acompañara como diputada, y luego en la fórmula presidencial, nosotros sabíamos a los que nos enfrentábamos'", dijo.De todas maneras, esto es el principio. Resta saber cuál es el capítulo final de este DNU, que si bien sigue vigente, le resta ser tratado en Diputados. De obtener un nuevo rechazo, sería un derrota durísima para una gestión que recién lleva tres meses en el poder.