Intendentes de todas las capitales y partidos exigirán en unidad obras y fondos a Milei

Los intendentes de todas las capitales argentinas comienzan a armar un bloque suprapartidario para exigirle fondos y obras públicas al gobierno de Javier Milei.Los 23 intendentes de las capitales provinciales se reunirán en abril en Rosario. El encuentro terminó de tomar forma la semana pasada en Córdoba, donde un grupo de intendentes de todas las provincias se reunió para apoyar al rosarino Pablo Javkin, frente a la violencia narco de la ciudad santafesina.Ya hay 20 confirmados, incluso peronistas como Julio Alak, intendente de la capital bonaerense.Entre los principales reclamos de los intentedes se encuentran la reactivación de la obra pública que el presidente Javier Milei bajó a cero y los subsidios al transporte que el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, amenaza con sacar.Además, reclaman que Caputo gire los fondos de la ex Corporación Andina de Fomento (CAF), que están comprometidos directamente con los municipios. Los intendentes no entienden por qué Caputo los frena si el Tesoro no tiene que poner un peso.El último encuentro de intendentes se realizó el sábado pasado en la ciudad de Córdoba donde dialogaron sobre la preocupación, solidaridad y apoyo al pueblo y autoridades ante la situación que atraviesa Rosario. Y enfatizaron que el desafío que enfrenta la ciudad santafesina es compartido por todos los argentinos y argentinas, posición común que sintetizaron bajo el lema: “Rosario somos todos”.La reunión de intendentes se desarrolló en el Palacio 6 de Julio de la ciudad capital, con el objetivo de promover el diálogo y la colaboración entre las autoridades locales, y establecer canales de diálogo con el Gobierno nacional. Allí, concretaron el próximo plenario previo al Pacto del 25 de mayo convocado por el Gobierno Nacional y el pedido de audiencia con el Ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos.Vinculado con la propuesta del Presidente de la Nación sobre el Pacto 25 de mayo con los gobernadores provinciales, los intendentes manifestaron su mirada positiva frente a la convocatoria y expresaron la necesidad de que las visiones de los gobernantes municipales sean también consideradas, en el marco de la construcción de los consensos previos que deberían ser parte de las coincidencias.A ese fin, solicitarán una audiencia con el Ministro del Interior para la próxima semana con el objetivo de coordinar la agenda de temáticas comunes a tratar en el plenario. Este encuentro tendrá como finalidad abordar las necesidades y desafíos compartidos por las distintas jurisdicciones.