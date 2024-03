Cómo fue el aval de Mondino y su sobrino a la pesca ilegal que produjo una renuncia y ahora llega al Congreso

A tan solo 100 días de iniciado, el gobierno de Javier Milei sigue perdiendo funcionarios.En el Senado de la Nación se hicieron eco de la renuncia del funcionario, impulsada por una supuesta llamada intimidatoria de parte de un alto funcionario de Cancillería, la cartera a cargo de Diana Mondino, para intervenir en favor de un buque pesquero que pertenece a un empresario chino. En ese contexto, el senador nacional de la UCR por Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco, presentó un pedido de citación a las autoridades del área y a funcionarios de la cancillería para que brinden las explicaciones de la situación del buque Tai An, perteneciente a capitales chinos, que pescaba merluza negra haciendo caso omiso al régimen de cuotificación que existe desde hace 15 años, al no tener cuota de dicha especie.Según el senadorEl barco – que tenía ya 163 toneladas capturadas de merluza negra cuando la Prefectura le ordenó que regrese inmediatamente a puerto- portaba bandera argentina y está radicada en Tierra del Fuego a nombre de la empresa Prodesur. Su dueño es de origen chino, su nombre es Liu Zhijiang, y vive en Tierra del Fuego.Resulta que, según trascendió, el funcionario que llamó a Suarez fue Pablo Ferrara Raisberg, coordinador General en Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quien también tendría una relación familiar con Mondino.Para BlancoLa merluza negra es una especie muy buscada en la gastronomía, debido a que se encuentra en las profundidades del Océano Atlántico y su valor ronda hasta USD 30.000 la tonelada. Por año están autorizadas a pescar en el Mar Argentino unas 3.700 toneladas.Suárez trabajaba en la Dirección de Control y Fiscalización Pesquera desde hacía 15 años y es de los denominados “funcionarios de carrera” con conocimiento sobre el tema y el cargo que ocupa. De hecho, estuvo al frente desde el año 2009 y siguió allí durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Si bien había presentado su renuncia cuando ganó Milei, desde Casa Rosada le pidieron que se quede por su valiosa experiencia.Aunque se trata de un funcionario de tercera línea, el revuelo en su salida se dio porque, según consignó la revista especializada Puerto, habría recibido una llamada amenazante de parte de un Coordinador General de la Cancillería que conduce Diana Mondino, Pablo Ferrara Raisberg, cuando se aprestaba a tomar cartas en el asunto ante un buque de capitales chinos que pescaba de manera ilegal merluza negra en el sur del país.El escándalo tomó una dimensión tal que Ferrara Raisberg también presentó su renuncia este martes, aunque Mondino está en Vietnam por lo que aún no fue aceptada. A pesar de este conflicto, no sería la única razón para la renuncia, ya que según informó Puerto,Tras efectivizar su renuncia Suárez publicó un duro mensaje en sus redes socialesdenunció.