Un funcionario avaló una crítica de Lousteau contra Milei y un tuitero libertario lo amenazó en redes

Che @vilellafer a partir de mañana no formas más parte del gobierno. Nos vemos. pic.twitter.com/NxaPj7SDjU — DAN (@GordoDan_) March 21, 2024

❌ Peor epidemia de dengue en 15 años

❌ Ni una campaña de prevención nacional a la vista

❌ Ministro de salud que brilla por su ausencia

❌ Vocero que cuestiona a la ciencia

❌ Vacuna inaccesible para millones de argentinos y argentinas

❌ Gobierno ausente



¿Insensibilidad o… — Martín Lousteau (@GugaLusto) March 19, 2024

Un episodio insólito sacude a la gestión libertaria. El secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, puso me gusta en una publicación de Martín Lousteau contra Javier Milei y un tuitero libertario -parte de los equipos de comunicación digital del mileismo- lo amenzó con que ya no formará parte del Gobierno.Todo comenzó con un mensaje del Gordo Dan, cuyo nombre es Daniel Parisini y es un famoso tuitero libertario que descubrió un me gusta del titular de la secretaría de Bioeconomía (ex Agricultura) a un posteo de Lousteau en X."Che @vilellafer a partir de mañana no formás más parte del gobierno. Nos vemos", disparó el Gordo Dan, desatando la furia de sus seguidores contra el funcionario.Luego de quedar expuesto, Vilella tuvo que salir a pedir disculpas: “Obviamente fue un error que ya enmendé. Jamás lo haría con quien disiento en casi todo”.Además, para que no quedaran dudas de su alineamiento con la gestión Milei, le respondió al mensaje de Lousteau que antes había likeado. "Que mala memoria, nunca un éxito personal que haya generado un impacto positivo en la gente....", cruzó al senador radical.De más esta decir que las críticas de Lousteau recibieron un tsunami de réplicas de los militantes libertarios en redes que le recordaron al senador su pasado como ministro de Economía durante la presidencia de Cristina Kirchner, la 125 y le pidieron que se llame a silencio.