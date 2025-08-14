El insólito posteo de LLA bonaerense: comparó a Milei con Stallone

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires difundió un flyer con estética de “Los indestructibles”: ocho figuras en modo comando, fuego de fondo y una consigna grandilocuente —“ÉL LOS ELIGIÓ PARA LA BATALLA MÁS DURA”— que busca vestir de epopeya una construcción de poder personalista.
