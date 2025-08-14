El insólito posteo de LLA bonaerense: comparó a Milei con Stallone

La pieza, titulada “Los 8 indestructibles”, replica los códigos del cine de acción hollywoodense: tipografías metálicas, explosiones y poses marciales. En el centro se ubica el líder libertario como héroe de guerra, mientras alrededor aparecen sus elegidos, presentados como un escuadrón listo para “la batalla”. El armado remite de manera directa al universo popularizado por Sylvester Stallone.

El posteo apunta a reforzar la narrativa del “equipo” y la conducción vertical, con una épica bélica que celebra la fuerza antes que la política. La mística de comandos y metralla busca mostrar determinación, pero también corre el límite del marketing: naturaliza la violencia simbólica y maquilla con efectos especiales decisiones que golpean el bolsillo y el entramado social.Entre las otras figuras presentadas están Diego Valenzuela, Ivan Bondarenko, Dario Cabezas y Tristán Montenegro, entre otros.