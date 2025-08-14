14.08.2025 / REDES

El insólito posteo de LLA bonaerense: comparó a Milei con Stallone

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires difundió un flyer con estética de “Los indestructibles”: ocho figuras en modo comando, fuego de fondo y una consigna grandilocuente —“ÉL LOS ELIGIÓ PARA LA BATALLA MÁS DURA”— que busca vestir de epopeya una construcción de poder personalista.







La pieza, titulada “Los 8 indestructibles”, replica los códigos del cine de acción hollywoodense: tipografías metálicas, explosiones y poses marciales. En el centro se ubica el líder libertario como héroe de guerra, mientras alrededor aparecen sus elegidos, presentados como un escuadrón listo para “la batalla”. El armado remite de manera directa al universo popularizado por Sylvester Stallone.



El posteo apunta a reforzar la narrativa del “equipo” y la conducción vertical, con una épica bélica que celebra la fuerza antes que la política. La mística de comandos y metralla busca mostrar determinación, pero también corre el límite del marketing: naturaliza la violencia simbólica y maquilla con efectos especiales decisiones que golpean el bolsillo y el entramado social.

Entre las otras figuras presentadas están Diego Valenzuela, Ivan Bondarenko, Dario Cabezas y Tristán Montenegro, entre otros. 

