14.08.2025 / LOMAS DE ZAMORA

Otermín y Alonso presentaron nuevos patrulleros y motos para Lomas de Zamora

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, encabezó un acto junto al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, donde presentaron 36 nuevos patrulleros y 10 motos que se suman a los 50 vehículos que compró el Municipio. Estuvo presente la jefa de Gabinete lomense y candidata a concejal por Fuerza Patria, Sol Tischik.




En el marco del programa Comunidad Lomas Segura, el intendente Federico Otermín y el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, presentaron 36 nuevos patrulleros y 10 motos adquiridos por el Gobierno bonaerense que se suman a los 50 móviles que compró recientemente el Municipio. El acto, realizado en el Parque de Lomas, contó con la participación de la jefa de Gabinete Sol Tischik, miembros de la Policía, referentes de instituciones y representantes de los Foros de Seguridad de la comunidad.

Como parte de las acciones para mejorar la tarea preventiva, el Gobierno de la Comunidad amplió la red de cámaras a más de 1.320 y la de alarmas comunitarias a más de 1.350, sumó lectores de patentes y cerró el anillo digital, incorporó  200 trabajadores para patrullaje en avenidas y plazas y el Intendente envió una ordenanza al Concejo Deliberante para la creación de un Consejo de Seguridad. A su vez, ya hay más de 22 mil usuarios registrados en la app Seguridad Lomas.



Durante la presentación, Otermín dijo: “Para el Gobierno de la Comunidad no hay nada más importante que la seguridad de las familias de Lomas, que es fundamental para que podamos ser felices y tener una buena vida”. En este sentido, consideró que “el Presidente y los funcionarios del Gobierno nacional desertaron de sus obligaciones, por eso más que nunca gracias Gobernador Axel Kicillof y Ministro Javier Alonso por estos patrulleros, que no se compraron con palabras ni opinando por televisión, sino con recursos concretos”.

Por su parte, Alonso consideró: “La Seguridad es algo que hacemos entre todos. El delito es desprecio por la vida en comunidad, por eso para prevenir la delincuencia hay que ser capaces de construir una comunidad que tenga un proyecto en común, especialmente nuestros jóvenes. Con el Gobernador Axel Kicillof estamos decididos a frenar la inseguridad en toda la Provincia y para eso no hay que 'meter bala', hay que meter plata”.

