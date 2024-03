"Hay un morbo con esa fecha": Villarruel atacó el 24 de marzo y pidió "solución" solución "jurídica" para represores

La vicepresidenta Victoria Villarruel se opuso al motivo de la marcha del próximo domingo 24 de marzo, en la que se conmemorará el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 48 años del comienzo de la última dictadura cívico militar. "Estamos en un estado democrático, si quieren festejar el Golpe allá ellos", dijo Villarruel. Cuando el entrevistador de TN, Jonatan Viale, le dijo que se trataba de conmemorar y no de festejar, la Vicepresidenta opinó: "Claramente hay un morbo con esa fecha porque a toda la izquierda parece que se le va la vida si el 24 de marzo si no logran que se escuche su mensaje que está ininterrumpido desde hace 40 años".Consultada por la denuncia que hizo la agrupación de derechos humanos H.I.J.O.S respecto al ataque que sufrió una militante del espacio, la Vicepresidenta de la Nación opinó: "Que investigue la justicia". "Hay que cortarla con el relato de la izquierda", agregó.El mismo día en que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, anunciaran el envío de un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas puedan participar en seguridad interior, la Vicepresidenta se opuso: "Lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo. La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Creo que había quedado claro con el tema de los '70, ¿no? El narco es un civil para el derecho".En ese sentido, recordó que originalmente ella iba a supervisar los ministerios de Seguridad y Defensa, pero que el Presidente decidió asignárselos a Bullrich y Petri. "Lo que iba a hacer era estar encima de esas temáticas, que son unas de las preocupaciones de los argentinos, especialmente la seguridad. El Presidente decidió que no y yo lo respeté", declaró y se sinceró: "Obviamente no me agradó".Asimismo, se mostró en desacuerdo con la marcha atrás que dio junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en los aumentos de sueldos de los diputados y senadores. "Yo creo que tienen que ser retribuidos en forma digna. Si no reciben un sueldo para la importantísima tarea que les delegamos los argentinos, solo van a poder ser diputados y senadores los ricos, los corruptos, los narcos o los que tengan un sponsor atrás", comenzó su argumento. "Acá hay 72 senadores que representan tres por provincia y les estamos delegando nuestra vida", siguió con la explicación. Entonces, cuando Viale le preguntó por qué había firmado la marcha atrás, contestó: "Me lo pidió el Presidente y, por supuesto, él es el Presidente de la Nación".En este sentido, tras días de especulaciones que apuntaban a la existencia de un vínculo tenso entre el mandatario y su vice. Además, se refirió a la hermana del Presidente a quien tildó de tener “carácter”. En este sentido, la presidenta del Senado comentó: “Las dos somos bravas, pobre jamoncito”.En medio de una entrevista, sobre Vilma Bedia, quien generó polémica tras haber contratado a diferentes miembros de su familia para trabajar junto a ella. Sobre esto, precisó: “Me parece genial que tengas tanta familia de confianza, pero vamos a dar el ejemplo. Podés conservar al que sea de mayor utilidad en tu labor legislativa”. Y enfatizó: “El resto no tiene que estar trabajando en el Senado. No está bien. Vinimos a cambiar algo y nos tenemos que comportar en consonancia”.“Con el Presidente hablamos con ella. Yo tengo que hablar hoy. El presidente lo hizo ayer. Entiendo que una persona de tu grupo familiar puede ser de tu grupo de confianza. Yo no tengo a nadie. Javier tiene a Karina, pero ella laburó a cuatro manos. Si yo hoy soy vice en parte también es gracias a ella. Las dos queremos a Javier. Las dos somos bravas, pobre jamoncito”, afirmó.